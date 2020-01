Congo-Brazzaville: ISTM/Kananga - Construction d'un pont pour faciliter la mobilité des étudiants

L'ouvrage mesurant dix mètres sur trois est une dotation du Pr Mukandu Basua Babintu, directeur général de cette institution supérieure d'enseignement médical.

D'une durée d'un mois sous la conduite de l'ingénieur Crispin Mwamba, la construction de ce pont est évaluée à cinq mille dollars américains. Il s'agit d'une initiative financée totalement sur fonds propres du Pr Mukandu.

La construction de ce pont est saluée par les étudiants qui éprouvent d'énormes difficultés pour accéder au site universitaire. Par manque de voie d'accessibilité, 90 % des étudiants, enseignants et personnels sur un total de cinq mille que compte l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga traversent par la rivière, des fois au péril de leur vie, pour atteindre le site universitaire.

Plus d'une fois, explique le directeur général de l'ISTM/Kananga, les étudiants ont été sauvés de justesse de noyade dans cette rivière après avoir glissé sur la passerelle de fortune en bois érigée sur cette rivière. «Les enseignants et étudiants y glissent constamment perdant ainsi les syllabus, les documents académiques et notes des cours surtout après la pluie», a-t-il regretté.

Outre le fait de faciliter l'accessibilité des étudiants et enseignants au site universitaire, le Pr Mukandu fait savoir que la construction de ce pont contribue non seulement au bien-être de la population des quartiers oasis et Tubuluku mais aussi il apporte un appui à la lutte contre les inégalités et la vulnérabilité prônée par le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabuya Kabitanga.

En sus de la construction du pont, le DG de l'ISTM/Kananga nourrit bien d'autres projets qu'il compte matérialiser dans un bref délai, notamment la construction des homes des étudiants et l'amphithéâtre, l'asphaltage de la route menant vers le site universitaire, l'acquisition des bus pour le transport des étudiants.

Pour relever ce défi, le Pr Mukandu compte sur la contribution des personnes de bonne volonté d'où son plaidoyer : « Tout ceci exige de gros moyens financiers. Raison pour laquelle nous sollicitons l'implication des hommes et des femmes de bonne volonté pour nous apporter leur appui afin de concrétiser tous ces projets au grand bénéfice des étudiants et de la population Kanangaise en général... »