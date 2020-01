Algérie: Hand/CAN-2020 - Participation record pour la Tunisie et l'Egypte

Alger — La Tunisie et l'Egypte, talonnées par l'Algérie, comptent le plus grand nombre de participation en phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de handball depuis l'instauration de la compétition en 1974 et à laquelle ont pris part un total de 22 pays jusqu'à la 23e édition disputée en 2018 à Libreville (Gabon).

La Tunisie et l'Egypte, qui ont participé à tous les tournois au nombre de 23, devancent l'Algérie (22), absente lors de la 1re édition jouée en 1974 en Tunisie en raison de sa participation au Mondial-1974 organisé en ex-RDA.

Ce trio a fort logiquement trusté les 23 trophées mis en jeu durant 44 ans, puisque la Tunisie en a gagné 10, devant l'Algérie (7) et l'Egypte (6), laissant les rares autres pays se contenter des places d'honneur (2e ou 3e).Le Congo (20 apparitions), la Côte d'Ivoire (17), l'Angola et le Nigeria (14), le Maroc (13), le Cameroun et le Sénégal (12) ainsi que la République démocratique du Congo (11) font partie des pays ayant enregistré plus de 10 participations.

Pour la 24e édition de la CAN en Tunisie (16-26 janvier), deux nouveaux pays feront leur entrée dans cette compétition, en l'occurrence la Zambie et le Cap-Vert, qui seront donc les 23e et 24e pays africains à disputer une phase finale.La Zambie aura, en outre, la redoutable mission d'affronter les "Verts" pour sa première sortie continentale.Ce nombre inférieur à 50% reste tout de même assez faible, puisque seuls 22 pays sur un total de 54 nations que compte le continent africain, ont fait jusqu'à l'édition-2018, acte de présence à ce rendez-vous biennal de la petite balle. La Namibie, qualifiée en phase finale de la CAN-1991 au Caire avait, rappelle-t-on, déclaré forfait.