Algérie: Semaine culturelle amazighe à Tébessa - fantasia et baroud pour célébrer Yennayer

Tebessa — La semaine culturelle amazighe de la wilaya deKhenchela a été inaugurée dimanche après-midi à Tébessa avec la présentation de spectacles de fantasia ponctués de baroud pour célébrer le nouvel an amazigh 2970.

Des spectacles de fantasia présentés par la troupe culturelle "Ahrar El Aouras" au niveau de la maison de la culture Mohamed Chebouki, mettant en évidence les coutumes et les traditions des deux wilayas, ont été présentés aux citoyens qui ont apprécié la richesse du patrimoine culturel de ces régions.De plus, des expositions du livre amazigh, d'arts plastiques,photographie, vêtements et bijoux traditionnels, plats traditionnels et gâteaux, ont été également organisées à l'occasion.

Le public présent a dansé, applaudi et chanté dans la grande salle de la maison de la culture Mohamed Chebouki sur les rythmes des chansons chaoui,interprétées par le groupe "Noudjoum El Djorf" et la troupe "Ibdaa".Mounir Mouissi, directeur de la maison de la culture Mohamed Chebouki de Tebessa, a indiqué à l'APS que ce jumelage culturel avec Khenchela vise à faire connaitre le patrimoine culturel matériel et immatériel des deux wilayas, notamment en ce qui concerne la célébration du nouvel an amazigh.

Pour sa part, le directeur de la maison de la culture de Khenchela,Noureddine Kouider, a souligné que cet échange culturel constitue une opportunité pour en organiser d'autres entre les deux structures culturelles dans divers domaines, notamment la poésie et le théâtre.Des lectures poétiques amazighes seront présentées à cette occasion par des poètes de Tébessa et Khenchela, ainsi que la projection d'un documentaire sur la célébration dunouvel an amazigh à Tébessa, ainsi que des pièces théâtrales pour enfants et adultes, a-t-on appris des organisateurs.