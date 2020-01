Congo-Kinshasa: CAF-C1 - TP Mazembe premier qualifié en quarts de finale

À deux journées de la fin, le TP Mazembe arrache déjà sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. C'est grâce à sa victoire face à Primerio do Agosto d'Angola (2-1), en match de la 4ème journée du groupe A à Lubumbashi.

Si l'AS V. Club a passé un week-end sombre à Kinshasa, le Tout Puissant Mazembe, lui, a réussi à arracher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont battu les Angolais de Primerio do Agosto sur le score de 2-1, le samedi 11 janvier à Lubumbashi.

En totalisant 10 points, le TP Mazembe est leader du groupe A et arrache déjà sa qualification en quarts de finale à deux journées de la fin. Une haute performance qui démontre à suffisance la détermination de l'équipe de Lubumbashi qui tient à tout prix à remporter ce trophée qui lui échappé depuis quelque années.

Pourtant, c'est le club angolais qui a parfaitement débuté son match. Déjà à la 8ème minute, Mabululu parvient à tromper la vigilance du gardien Sylvain Gbohou de la tête. 1-0, en faveur des Angolais à la surprise totale du stade de la Kamalondo. Ils sont même passés à côté d'un deuxième but après une pression remarquable à la défense des Lushois. 1-0 c'était le score à la pause.

Au retour des vestiaires, TP Mazembe prend les choses en mains et passe à la vitesse de croisière. À la 60ème minute, Chico Ushindi trouve l'égalisation, en reprenant une balle dans la surface de réparation. Il a fallu attendre juste 8 prochaines minutes pour voir le coup de génie de Jackson Muleka. Recevant un centre parfaitement bien donné, il fait un joli pivot et une frappe à ras-de-sol et porte le score à deux à l'avantage de son équipe.

Cette victoire permet à Mazembe de consolider sa place de leader et se qualifier d'office pour les quarts de finale. Zamalek est 2è avec 7 points, alors que Zesco United de la Zambie et Primeiro ont, chacun, 2 points.

V. Club en chute libre

L'AS V. Club de Kinshasa passe une saison compliquée à la Ligue des champions. Les Congolais ont été battus sur le score de 2-0 par les Tunisiens de l'Esperance de Tunis, au stade des Martyrs de Kinshasa.

Le premier but a été marqué par Fousseny Coulibaly à la 21ème et le but du break est arrivé aux dernières minutes du temps règlementaires. Une réalisation signée Hamdou Elnouni.

Dans les derniers instants du match après une longue pause suite au jet de projectiles, Elnouni parviendra à marquer le deuxième but de l'Esperance. 2-0, c'est le score final de cette rencontre.

Avec cette défaite, V. Club compromet ses chances de qualification. V. Club garde la dernière place du classement du groupe D avec 1 point, en quatre matches joués. Espérance compte 10 points et assure déjà sa qualification.

Lors de la prochaine journée, Mazembe jouera Zamalec en Egypte, le 25 janvier 2020, alors que Zesco et Primeiro vont s'affronter en Zambie, pour chercher une victoire, et espérer deux contre-performances de Zamalek. L'AS V. Club, pour sa part, sera reçue par Raja de Casablanca.