Sénégal: Bambey - Plus de 300 élèves sans acte d'état-civil au cfee 2019

La 2ème édition de la fête de l'excellence s'est tenue, avant-hier samedi, au stade omnisport de Bambey. Le thème de cette année tourne autour de l'importance de l'état-civil. Le parrain de cette manifestation, le députe-maire de Keur Samba Kane, Ibrahima Khalil Fall, estime que le nombre important d'élèves sans acte d'état-civil s'explique, en grande partie, par le laxisme injustifié des parents.

«L'importance de l'état-civil dans les procédures administratives», c'est le thème que le Comité départemental de la scolarisation des filles (Scofi) de Bambey a choisi pour la 2ème édition de la fête de l'excellence, en présence de toutes les autorités administratives, académiques et locales. Beaucoup d'enfants sont confrontés à ce problème qui constitue un réel obstacle à la scolarisation.

Mme Awa Sène Diop Dieng, la présidente nationale de la Scofi explique que «la pièce d'état-civil est un droit et ce droit est fondamentale. Priver l'enfant de cette pièce constitue une catastrophe. Il faut que les enfants sachent qu'ils ont des droits. Il faut que les parents sachent que les enfants ont des droits.

Cette année, 186 filles et 186 garçons sont confrontés à ce problème d'état-civil aux examens du Cfee. Près de 200 enfants qui se sont distingués dans les matières scientifiques, grâce à l'appui sans faille de leur parrain, le députe-maire Ibrahima Khalil Fall».

Selon le parrain de cette manifestation, le députe-maire de Keur Samba Kane, Ibrahima Khalil Fall, l'état-civil constitue une problématique majeure pour les collectivités locales. Tout enfant qui nait a droit à l'état-civil.

Mais, malheureusement, plusieurs d'entre eux sont privés de ce droit. Les causes évoquées, pour tous, sont inacceptables et n'ont aucune justification : analphabétisme pour les uns et pauvreté pour les autres.

Et d'ajouter : «la cause principale est le laxisme injustifiée des parents. La situation la plus déplorable est celle des élèves qui arrivent en classe d'examen, sans acte de naissance et qui, sans la bonne compréhension des autorités académiques, ne pourraient pas passer leurs examens.

Par cette initiative, vous sonnez l'alerte pour que jamais aucun enfant ne soit privé de ce droit. Notre département doit compter sur ces enfants primés, bien formes et bien éduqués pour devenir des citoyens engagés pour la promotion économique et social de notre terroir» a-t-il conclu.

L'Inspecteur de l'éducation et de la formation (Ief) de Bambey, Pape Amadou Sidibé, soutient qu'il est très déplorable et même révoltant de voir des enfants passer 6 ans à l'école et final se voir empêcher de passer un examen pour faute de pièce d'état-civil.

Cela relève de la responsabilité des parents. C'est pourquoi il invite toutes les parties prenantes à agir en synergie pour qu'on puisse installer l'inscription des nouveau-nés à l'état-civil dans nos mœurs.