Sénégal: Sédhiou - Intronisation du tout nouveau Khalife général et imam de Karantaba

La cité religieuse de Souna Karantaba, l'un des plus grands foyers ardents de la sous-région ouest africaine situé dans l'est de la région de Sédhiou a choisi vendredi dernier 10 janvier son tout nouveau khalife général cumulativement en charge de l'imamat. Cette volonté a été affirmée par tous les imams de la commune de Karantaba.

Cette avancée assez significative dans la gouvernance des affaires religieuse de cette cité est perçue par certains comme une interface plus dynamique entre le pouvoir local temporel et le spirituel.

Les fidèles musulmans de la cité religieuse de Souna Karantaba ont procédé, vendredi dernier, à l'intronisation du nouvel imam de leur grande mosquée. Youssouph Kissouma Dramé remplace ainsi Arfang Nembaly Dramé, rappelé à Dieu il y a quelques mois.

Par la même occasion, les nombreux fidèles présents à la cérémonie lui ont conféré le titre de Khalife général, pour conduire les affaires religieuses de la cité et servir d'interface entre le spirituel et le temporel.

Karamba Jindo Dramé a lu la résolution finale en ces termes : «nous sommes très heureux et honorés d'être ici à Karantaba pour assister à la cérémonie qui marque officiellement la prise de fonction du Khalife général de cette noble cité religieuse et historique qui est Souna Karantaba.

A compter de ce jour, Youssouph Kissouma Dramé est nommé imam ratib et Khalife général de Souna Karantaba, en remplacement de feu Arfang Nembaly Dramé, rappelé à Dieu il y a quelques mois. Il exhorte tous les Sénégalais à œuvrer pour la paix et le développement, par un travail sérieux et sincère».

Cette cérémonie a lieu sous l'autorité du sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba, qui a salué l'esprit de spiritualité qui a prévalu. «Je remercie tous les participants pour la sérénité dans laquelle a eu lieu le choix de l'imam ratib Youssouph Kissouma Dramé. Nous lui souhaitons une bonne réussite.

J'ajoute aussi que ce n'est pas une nomination, comme vous dites, mais un choix par consensus avec la présence de tous les imams des petites mosquées des quartiers de la commune de Karantaba. Nous nous devons alors de poursuivre à cultiver la paix, la paix sociale», dixit Ibrahima Gano.

Le sous-préfet de Karantaba dit, par ailleurs, être satisfait de la qualité de l'enseignement religieux dans cette cité de l'Est de Sédhiou où la mendicité ne fait pas partie du quotidien des talibés. «Je suis particulièrement satisfait de constater qu'ici, à Karantaba, les talibés ne vont pas mendier.

Tous mangent chez leurs maîtres et apprennent correctement le Coran». Ibrahima Gano s'engage, au demeurant, à primer les plus méritants à l'issue d'un concours qu'il promet d'organiser.

«Je souhaite et je m'engage, si Dieu le veut, à organiser, ici même à Karantaba, un concours de récital du Saint Coran à l'issue duquel je vais primer le meilleur darra et le meilleur enseignant de Karantaba».

Karantaba est l'un des plus grands foyers religieux de la sous-région ouest africaine. Mais, il leur faut plus encore de la cohésion sociale et de l'appui de l'Etat pour son rayonnement de par le monde.