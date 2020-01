Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 2 - L'AS Vaudou domine

La deuxième journée du Championnat national Ligue 2 zone B, Pointe-Noire et Kouilou, s'est achevée le 11 janvier au complexe sportif de Pointe-Noire. À l'issue de la deuxième journée, l'AS Vaudou termine seul en tête avec six points grâce à sa deuxième victoire face à ASK, deux buts à un.

Victorieuse lors de la première journée du championnat face à La Mancha 2 buts à 1, la formation de l'AS Vaudou a remporté son deuxième match consécutif le week-end dernier face à ASK/PNFA sur le même score et prend momentanément la tête du championnat avec six points, seul au compteur. L'équipe de Destin Palé a deux points d'avance devant Inter de Pointe-Noire (quatre points).

La deuxième journée a été aussi marquée par la victoire de La Mancha et de TP Mokanda. En effet, après leur défaite de la première journée, les deux équipes se sont relevées. La Mancha a atomisé Sersy 4 buts à 0 alors que TP Mokanda s'est contenté d'une courte victoire 1 à 0 face à Tchimagni.

Par ailleurs, EF Total a battu pèlerin, 1 à 0 et Munisport a eu raison de Nathaly's sur le même score. A l'issue de cette deuxième journée, l'AS Vaudou est seule en tête avec six points, suivi d'Inter de Pointe-Noire quatre points.

La troisième journée démarre, quant à elle demain, ce mardi avec deux rencontres au programme. TP Mokanda reçoit CS Sersy, FC Pèlerin affronte Munisport. Le 15 janvier, le Club des jeunes dernier du championnat après deux défaites tentera de se relever face à Tchimagni avant le duel, Beni sport contre l'AS Vaudou, le leader du championnat qui joue sa deuxième saison en Ligue 2.

Le calendrier de la Linafoot annonce aussi deux affiches pour le jeudi 16 janvier, Nathaly's /ASK et EF Total/Inter de Pointe-Noire. La troisième journée sera bouclée, le 17 janvier, par l'unique rencontre qui mettra aux prises Fleur du ciel et La Mancha.