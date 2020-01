Congo-Brazzaville: Informatique - Le Cabinet Sasmanagement présente bientôt le logiciel Sasmanager 2019.xlsm

La présentation de ce logiciel se fera au cours d'un seminaire atelier qui aura lieu, le 31 janvier, à Pointe-Noire d'après l'interview accordée aux Dépêches de Brazzaville, le 10 janvier, par le Cabinet Sasmanagement.

Mambou Loemba, vous êtes le concepteur du logiciel Sasmanager2019.xlsm, pouvez-vous nous parler des spécificités de ce logiciel que vous allez présenter au public?

SASMANAGER2019.xlsm est un logiciel destiné aux entreprises, écoles de gestion et administrations fiscales. Il a été développé avec des macros en VBA (visuaI basic pour application) d'excel pour l'assistance par ordinateur à la production et l'analyse des états financiers Syscohada révisé.

Quelles sont les particularités de cette édition 2019 ?

L'édition 2019 présente de nombreux liens et fonctions intégrés pour assurer parfaitement les calculs et équilibres des soldes financiers, à savoir Interfaces comptables pour l'exportation de la balance au format Excel; Copier-Coller une balance de comptes au format Excel; Report automatique de la balance des comptes vers la balance de correspondance ; Calcul et Recherche des anomalies comptables sur les numéros et les soldes des comptes ; Correction des anomalies avec suggestion des numéros de comptes; Contrôle des soldes et équilibres financiers ; Clôture d'un exercice comptable avec ouverture d'un nouveau classeur N+1; Copier-Coller un grand-livre exporté au format Excel; Audit et Vérification des comptes du grand-livre; Recherches multicritères des mouvements comptables; Rapport et Tendance mensuels des comptes; Bilan fonctionnel; Ratios financiers et d'exploitation

Quels sont les objectifs fixés pour ce séminaire atelier?

Les participants vont découvrir les incidences informatiques et la connexion des interfaces comptables dans la production et l'analyse des états financiers du Syscohada révisé...

Quels sont les prérequis pour les participants ?

Les participants doivent avoir la maîtrise des mécanismes d'élaboration des états financiers Syscohada et celle du logiciel Excel.

Quel est le public visé pour ce rendez-vous ?

Ce séminaire cible principalement les experts comptables ; les directeurs administratifs et financiers ; les contrôleurs de gestion ; les auditeurs internes ; les professeurs de comptabilité, les analystes et programmeurs informaticiens, les inspecteurs des impôts ... .

Votre mot de fin

En réalité, ce séminaire est ouvert à toute personne qui s'intéresse aux questions d'élaboration des états financiers et qui voudrait bien découvrir les performances de notre logiciel. A l'aide de leurs micro-ordinateurs portables et leurs fichiers Excel des balances à six colonnes (ABCDEFGH) des deux derniers exercices comptables (2017 et 2018), les participants auront aussi la possibilité de tester les capacités de Sasmanager 2019 à produire et analyser les états financiers Syscohada révisé. Un CD ou une clé USB du logiciel Sasmanager 2019.xlsm (version démo) sera offert aux participants pour le traitement d'un cas pratique. Les participants devront se munir de leur micro-ordinateur portable avec 4Go RAM et Excel préinstallé pour le cas pratique.