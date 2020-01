Sénégal: Kaolack - Soutien aux sinistrés des dernières inondations

Le Conseil municipal de Kaolack, par le biais de sa Commission sociale, a offert, samedi dernier, un important lot de denrées alimentaires (riz et autres produits de consommation courante) et du savon et détergents.

D'une valeur marchande de 12 millions de Francs CFA, Cette aide était surtout destinée à une population de 466 personnes frappées, durant les mois d'août et septembre derniers, par les fortes intempéries enregistrées dans la commune de Kaolack.

Pour les autorités municipales de Kaolack, se livrer à un tel exercice, quelques mois après ces désagréments nés des inondations, peut surprendre ou à la limite susciter beaucoup d'interrogations chez les populations.

Mais, le geste se justifie tout de même par la stratégie utilisée pour une gestion plus équitable de cette situation et une prise en charge plus pertinente des sinistrés.

Car dès la survenue de ces calamités, l'idéale, selon les autorités municipales, était surtout de gérer les évènements en tant que tels et en temps réel.

Autrement dit, orienter les urgences sur le relogement provisoire des personnes sans-abris, appuyer de manière constante les équipes de pompage en carburant et satisfaire les autres besoins concordants auxquels elles font face dans la routine.

Des actions qui se sont constamment poursuivies jusqu'au retour des sinistrés au sein de leurs familles respectives.

Aujourd'hui, cette phase terminée, nous dictent les autorités, il fallait alors renforcer cette assistance en direction de ces personnes vulnérables, en offrant un ravitaillement capable de les couvrir pendant un long moment.