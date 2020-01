Gabon: Lancement du programme fridayforfuture-Gabon par l'ONJC

En marge de la clôture de la cop 25 à Madrid le 13 décembre dernier , l'Observatoire National de la Jeunesse pour le Climat a officiellement lancé le programme fridayforfuture-Gabon au sein du lycée de Bikélé.Le programme Fridayforfuture est une campagne internationale lancée en mars 2019 par la Jeune Greta , personnalité de l' année 2019 , qui vise l'appel à l'action des jeunes du monde pour la protection de la planète .

Pour l'Observatoire National de la jeunesse, ce programme au niveau local

vise à sensibiliser et à impliquer les jeunes en leur rappelant qu'ils ont un rôle important à jouer dans la lutte active contre le dérèglement climatique d'une part , à mettre les dirigeants face à leur responsabilité et volonté d'agir en impliquant les jeunes dans les réflexions et activités en lien avec le réchauffement climatique.

Cette campagne qui a pour cible les élèves des établissements du primaires, secondaires et les étudiants se déroulera chaque dernier vendredi de mois au sein des établissements et universités du Gabon .Cette campagne servira de prétexte pour implanter les clubs climats au sein des établissements et d'organiser en juin prochain , la première Edition " Trophées Climatiques "Le lancement de ce programme a été marqué par un engouement particulier des élèves avec une soif de comprendre le dérèglement climatique et d'agir en conséquence . "C'est avec joie et espérance que nous nous rendrons au sein des établissements voisins"explique un des responsables de l'Observatoire.

L'ONJC lance un sondage sur les ODD !

L'ONJC présent à la cérémonie officielle de lancement de la caravane nationale des ODD en qualité de partenaire des plateformes PACJA-GABON et ROSCEVAC lancé un sondage dont l' échantillon constitue l'ensemble des élèves des établissements retenus pour la présente caravane.Ce sondage a pour objectif d'apprécier de manière claire le niveau de compréhension des jeunes en rapport avec les ODD ; ce qui permettrait de dégager des perspectives concrètes pour l'appropriation et l'engagement de ces derniers.

Ce dernier vise également à recueillir les avis des élèves sur l'introduction au sein de leur programme scolaires les problématiques tel que les ODD , le dérèglement climatique ainsi que la question du cadre logique (club , support physique de communication ; espace virtuelle d'information ).En définitive nous avons initié ce sondage pour avoir un outil qui puisse servir de référence capable de soutenir notre réquisitoire en rapport avec le rôle des jeunes dans l'atteinte des ODD au Gabon,laisse entendre Jovanie Eyenga.