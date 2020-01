Afrique de l'Ouest: Pr Ahmadou Aly Mbaye - « Si on ne garde pas l'autonomie de la BCEAO, ce sera le chaos »

Le professeur Ahmadou Aly Mbaye tient à ce que le statut autonome et régional de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) soit préservé.

Dans l'émission Objection de la radio Sud Fm, il soutient que concernant la zone de l'Union économique monétaire ouest Africain (Uemoa), les gens disent beaucoup de choses qui ne sont pas vérifiées par les faits, notamment sur le marché du crédit, les réserves de change etc... qui sont contraires à la vérité des données.

Rien à signaler quant au caractère autonome et régionale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ! C'est ce que semble soutenir l'économiste Ahmadou Aly Mbaye qui était hier l'invité de Baye Oumar Gueye sur Sud Fm.

En effet, le Doyen honoraire de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop trouve que « ce qui est positif jusqu'ici c'est qu'on a eu une banque centrale autonome et cela est important ». Car, poursuit-il, je crois que l'erreur qu'on commet souvent c'est de vouloir tout confier à l'Etat. En fait Pr Mbaye est d'avis que confier à l'Etat des choses plus sensibles que la gestion de la monnaie dans un contexte de société patrimonialiste est dangereux. Parce qu'en ce moment-là, explique-t-il, c'est le politique qui décide de qui va avoir la monnaie.

A l'en croire, « si vous voulez par exemple importer une voiture ou payer l'éducation de vos enfants à l'extérieur, c'est le politique qui va dire est-ce que vous allez avoir des devises ou non »

Pour étayer ses propos, le Doyen rappelle qu'on a vu des pays appliquer un taux de change multiple. Par conséquent, dit-il, si c'est un ami du régime qui a besoin des devises on lui donne à un taux faible et si c'est quelqu'un d'autre on lui donne au plus fort , parce qu'on est dans une logique patrimonialiste.

« La bonne nouvelle est que la banque centrale, jusqu'ici échappe à ces logiques parce qu'elle est régionale. Aucun gouvernement individuel ne peut avoir une emprise sur la banque centrale », se réjouie M. Mbaye.

Par ailleurs, il souligne que dans le cadre de l'Uemoa, le débat est faussé parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent et qui ne sont pas vérifiées par les faits.

« Quand les gens disent que le marché du crédit est plus contraint dans l'UEMOA que dans les autres pays, ce n'est pas vrai. Les données ne disent pas cela. Quand les gens disent que le niveau de financement de l'économie est plus important dans ces pays qu'au niveau de l'UEMOA ce n'est pas vrai », assène l'économiste.

Pour lui, quand les gens disent que nos réserves de change sont plus importantes que dans les autres pays, ce n'est pas vrai. Car, il brandit l'argument selon lequel les réserves de change du Sénégal et des autres pays de l'Uemoa rapportés au PIB, en termes relatifs, sont parfois inférieurs aux réserves de change de la Gambie.

En conséquence « si l'on doit changer, cette autonomie de la banque centrale il faut la garder. Parce que si on n'a pas cette autonomie ce sera le chaos ».