Tunisie/Congo-Kinshasa: CAF-C1/quarts de finale - Mazembe surplombe Primeiro, V.Club broie du noir face à ES Tunis

Leader de son groupe avec dix points à deux journées de la fin de cette étape de la C1 africaine, Mazembe est déjà qualifié pour les quarts de finale, alors que V.Club, avec un petit point en quatre matchs, est quasiment éliminé.

Le TP Mazembe a assuré sa qualification, le samedi 11 janvier, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, en dominant Primeiro do Agosto d'Angola, en 4e journée du groupe A de la 24e édition de la Ligue des champions d'Afrique de la Confédération africaine de football (CAF).

La partie a plutôt mal démarré pour les joueurs du coach Pamphile Mihayo Kazembe, menés dès la 8e minute sur un but de Pacienca Mabululo, qui avait été déjà buteur à la première confrontation de deux équipes à Luanda. Les coéquipiers des internationaux congolais Bobo Ungenda et Emmanuel Ngudikama « Kila » ont conservé cette avance au tableau d'affichage jusqu'à la fin de la première période. Mazembe, amené par un Trésor Mputu revenu dans le groupe après quelques frictions, a égalisé à l'heure de jeu par Chico Ushindi sur une passe décisive du Zambien Rainford Kalaba. Le but de la victoire a été inscrit par la pépite du club, Jackson Muleka à la 68e minute, qui a trompé le portier angolais Adilson Cipriano da Cruz « Neblu » d'une frappe en pivot malgré la présence d'Ungenda.

Dans l'autre match de ce groupe disputé le vendredi 10 janvier au stade militaire du Caire, Zamalek d'Egypte a battu Zesco UTD de Zambie par deux buts à zéro, avec les réalisations de Bencharki à la 4e minute et Mostafa Mohamed à la 89e minute. Au classement, Mazembe est donc leader du groupe, à deux journées de la fin de la phase des groupes, avec dix points, devant Zamalek (sept points). Primeiro do Agosto et Zesco UTD ont chacun deux points.

V.Club dans les déboires...

Alors que Mazembe se qualifiait le samedi, l'AS V.Club passait une soirée cauchemardesque le même samedi. Dernier de son groupe, le club vert et noir de Kinshasa a broyé du noir, au stade des Martyrs de la capitale, face à l'Espérance sportive de Tunis.

Le club entraîné par Florent Ibenge et dirigé par le général Gabriel Amisi Kumba « Tango Four » a été battu devant son public médusé par zéro but à deux, en quatrième journée du groupe C de cette C1 africaine. Fousseny Coulibaly (21e minute) et Hamdou Elhouni (90+11e minute) ont été les deux buteurs espérantistes de la partie. En colère, les supporters de V.Club ont d'ailleurs scandé le départ du général Amisi et, surtout, balancé des projectiles sur l'aire de jeu interrompant le match pendant douze minutes juste avant la fin du temps réglementaire. Les Dauphins Noirs n'ont inscrit aucun but en quatre matchs livrés.

Dans l'autre match du groupe, Raja de Casablanca a tenu en échec la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie par zéro but partout. Au classement, Espérance de Tunis compte dix points, suivi du Raja de Casablanca (sept points), de la Jeunesse sportive de Kabylie (quatre points). V.Club est dernier avec un point.