Congo-Brazzaville: Danse - La chorégraphe Cognés Mayoukou à l'honneur, le 18 janvier

La cérémonie d'hommage lui sera dédiée, par l'Institut français du Congo, à travers une soirée exclusivement féminine.

Le spectacle sera ouvert par la projection du film retraçant en trois minutes le parcours de cette talentueuse chorégraphe, et sera suivi de la danse solo intitulée « Tu fais, je fais », une création née à la volonté de dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes. La chorégraphe Cognés Mayoukou nous offrira un spectacle de danse contemporaine dans lequel l'expression orale se mêle à l'expression corporelle. Elle exprime à travers ses pas de danse son ras-le-bol en multipliant des gestes d'indignation et de liberté, accompagnés d'un son qui s'harmonise à son expression artistique.

L'artiste s'est inspirée de son propre parcours afin de changer l'adversité en moteur artistique d'un discours universel sur la condition féminine. Elle dénonce cette injustice qu'elle a subie jusqu'à son comble à travers le viol dont elle a été victime. Cognés Mayoukou souhaite par ailleurs faire de cette création un outil de défense des droits des femmes.

La cérémonie d'hommage va connaître également la participation de Gladys Samba et les mamans du Congo qui font égayer le public durant quinze minutes et laisseront la place à la compagnie 1er pas qui jouera la pièce « Doutes ». En effet, ce spectacle évoque les incertitudes des femmes évoluant dans la danse contemporaine, qui peinent à trouver leur voie par ce qu'elles sont souvent critiquées, parfois menacées pour leurs choix de vie. Chaque pas en avant est significatif, un pas vers la liberté et vers l'émancipation mais en même temps, les pas sont lourds, avec des doutes persistants qui entravent leurs esprits créatifs et qui les bloquent dans leurs choix professionnels.

Cognés Mayoukou a débuté sa carrière avec la danse traditionnelle africaine et les percussions avec le groupe percussion Prince Dedina en 2000. Elle crée le 31 décembre 2013 la compagnie de danse contemporaine « Premier Pas ». La danseuse et percussionniste congolaise se présente comme « l'amazone de Brazza ».

L'entrée est libre.