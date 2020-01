Congo-Brazzaville: Olympiades mathématiques - Ibala Demamboundy Dites lauréat de la deuxième édition

Agé de 16 ans et élève en classe de première, Ibala Demamboundy Dites a remporté la deuxième édition des olympiades mathématiques lors de la finale de cette compétition qui a eu lieu, le 11 janvier, à Brazzaville en présence d'Anatole Collinet Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

C'est avec une moyenne de 17, 25 que cet élève du lycée Savorgnan-de Brazza a été sacré vainqueur de la deuxième édition des olympiades mathématiques. Il a été succédé par Ndinga Carolus Lemagnus (16 ans, Lycée de la révolution, Brazzaville, 17 de moyenne) et Andzoua Eel-Josué (16 ans, Les trois glorieuses, Pointe-Noire, 14 de moyenne). Ils étaient au total dix-huit candidats, issus de Brazzaville et Pointe-Noire, à disputer la finale de cette deuxième édition des olympiades mathématiques, avec en parallèle un concours Miss mathématique.

Organisées par la Société mathématique du Congo, les olympiades concernaient les élèves en classe de première et terminale, ayant moins de 20 ans et le concours Miss mathématique était réservé aux jeunes filles en classe de 4e et 3e âgées de moins de 16 ans pour la catégorie juniors, et celles en classe de première et terminale âgées de moins de 20 ans, pour la catégorie seniors ou lycée.

Après la présélection et la demi-finale par catégorie effectuées dans les deux villes, les candidats ont passé les épreuves finales, le 11 janvier, à la grande bibliothèque de l'Université Marien-Ngouabi dont le dépouillement des copies anonymes des candidats s'est fait par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

Une grande réussite saluée par les organisateurs grâce au soutien de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et d'Olive energy. « Au Congo, la première édition des olympiades mathématiques et concours Miss mathématique a eu lieu en avril 2014. Faute de moyens, les éditions de 2015 à 2018 n'ont pas pu se tenir. Aujourd'hui, nous sommes fiers de reprendre avec cette aventure et nous souhaitons également, avec l'aide des partenaires que nous sollicitons d'ailleurs, faire participer nos lauréats à la 28e édition des olympiades panafricaines de mathématiques prévue du 21 au 30 mars à Monastir, en Tunisie. En effet, ils sont brillants, compétents et peuvent représenter valablement le Congo », a évoqué Basile Bossoto, professeur de mathématiques et président de la Société mathématique du Congo.

Miss mathématique

C'est dans le but d'encourager les jeunes filles du collège et lycée à opter pour les études et carrières scientifiques que l'Union mathématique africaine a lancé le concept de Miss mathématique. Dans la catégorie junior (collège), la première place a été occupée par Watypo Gladicia Jennifer (14 ans, Groupe scolaire Lionil, Brazzaville, 15 de moyenne) suivie de Malonga Ntinou Margueritte (14 ans, CEG de Ngoyo-B, Pointe-Noire, 13 de moyenne) et Mavoungou Tchanicka Soraya (14 ans, CEG de la fraternité, Brazzaville, 12,50 de moyenne).

Avec 17 de moyenne, Kissambou Waliton Elisa, âgée de 17ans et élève en classe de terminale C au lycée Nganga-Edouard a été consacrée miss mathématique lycée. « Aujourd'hui, en tant que miss mathématique, j'invite la jeune fille congolaise à réaliser que les mathématiques ne sont pas un domaine réservé qu'aux hommes. Levons-nous, travaillons dur, croyons en nous-mêmes et représentons fièrement notre pays, le Congo, dans ce domaine », a-t-elle souhaité.

Bilengou Solange Rebecca,15 ans et Bakala NKaya Débora, 17ans, toutes deux élèves du lycée Victor-Augagneur de Pointe-Noire, se sont positionnées respectivement à la deuxième et troisième place avec des moyennes de 16,50 et 15.

Récompenses des lauréats

S'agissant des prix, outre les médailles décernées à tous les candidats et trophées aux lauréats, la société Olive energy a offert aux vainqueurs un ordinateur, chacun, et une somme de 250 000 FCFA aux premiers de chaque catégorie, 200 000 FCFA aux deuxièmes et 150 000 FCFA aux troisièmes. Aussi la société a-t-elle réservé une enveloppe de 50 000 FCFA pour chaque non-lauréat.

Pour le ministre Anatole Collinet Makosso, le mystère des olympiades réside dans le fait qu'on échoue jamais : soit on gagne, soit on apprend et on se prépare déjà pour la prochaine édition. A cet effet, il a encouragé les efforts des neuf non-lauréats en leur offrant des ordinateurs.

Notons que les olympiades mathématiques et le concours Miss mathématique visent à favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique et de stimuler chez les élèves l'initiative et le goût de la recherche ; à inciter les jeunes, notamment les jeunes filles, à se tourner vers les carrières scientifiques ; à permettre aux élèves d'aborder les problèmes mathématiques de manière ouverte en proposant des approches originales.