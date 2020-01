Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le ministre de la Défense fait un état des lieux des écoles

De l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (Enso) de Gamboma, dans le département des Plateaux, à l'Académie militaire en passant par l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, le ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo, s'est fait une idée de l'application des orientations en matière de formation.

Infrastructures de formation, salle multimédia visant à numériser la formation militaire à travers les sciences de l'information et de la communication, le ministre de la Défense a tout passé en revue à l'Enso avec une note de satisfaction. Parmi les défis à relever par la force publique cette année, soulignons-le, figure la mise en place des structures adaptées à la lutte contre les menaces liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le fait d'installer les salles multimédias dans les écoles militaires notamment celles visitées par le ministre de la Défense obéit à cette nécessité. Ce qui permettra, sans nul doute, de vaincre les incertitudes des temps présents dont les grandes tendances sécuritaires sont axées sur une jeunesse désœuvrée et manipulable à travers notamment les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la porcherie de cette école des Forces armées congolaises (FAC) à Gamboma qu'il a également visitée prouve que l'orientation du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, sur l'engagement des hommes en uniforme dans la sécurité alimentaire n'est pas une vue de l'esprit mais il porte peu à peu les fruits sur le terrain. Il ne reste plus qu'à poursuivre l'initiative et la consolider.

S'adressant aux stagiaires en formation à l'Enso, Charles Richard Mondjo a souligné à grand trait le caractère sacré des missions qui les attendent sur le terrain pour l'intérêt de la nation. « A la fin de votre stage, vous allez entrer dans le corps des sous-officiers des Forces armées congolaises. En franchissant le seuil de cette école, vous avez donc fait le choix de servir sous le drapeau, de placer votre vie au service de nos concitoyens et de notre patrie », a indiqué le ministre de la Défense en les invitant à raviver leur capacité à faire face aux situations sécuritaires diverses. Lors du réveillon d'armes, le 31 décembre 2019, le chef suprême des armées instruisait en effet la force publique à ne pas exposer la population aux dangers.

Charles Richard Mondjo a, en outre, salué le travail de l'ensemble du personnel civil et militaire de l'Enso qui fait mains et pieds dans la transmission du savoir et du savoir-faire nécessaires pour disposer demain des sous-officiers de qualité capables d'agir en tout lieu et en tout temps pour l'intérêt supérieur de la nation. La formation demeure pour les Forces armées congolaises un des axes majeurs pour une meilleure sécurité de territoire national, des personnes et des biens tout comme pour ses engagements sécuritaires au plan international.