Madagascar: En attendant les premières décisions du nouveau maire

Une page est maintenant tournée à la mairie d'Antananarivo.

Le nouveau maire va bientôt prendre ses quartiers dans les bureaux qui lui reviennent. Il a l'intention de ne pas précipiter les événements et il va prendre son temps. La passation de service entre son équipe et celle qui l'a précédée aura lieu jeudi. Mais il sait très bien ce qu'il va faire dès son installation. D'ores et déjà, les premiers travaux d'approche ont été faits pour dégager les trottoirs. On sent qu'il est à l'œuvre et qu'il a l'intention, de remettre de l'ordre dans la ville.

Le nouveau maire a promis de redorer le blason de la Capitale. La tâche est écrasante, mais il dit vouloir la mener jusqu'au bout. Les Tananariviens attendent donc beaucoup de lui. Avec son équipe, il va s'attaquer à l'assainissement de la ville. On a déjà vu hier les policiers du commissariat d'Analakely à l'œuvre. Ils ont poliment prévenu les marchands installés sur les trottoirs et leur ont demandé de plier bagages. Il s'agissait de les inciter à partir volontairement, mais dans les jours à venir, les récalcitrants seront forcés d'obtempérer.

C'est un premier pas qui va être franchi et si l'opération est menée jusqu'au bout, ce sera un bon point pour le nouveau maire. On verra ensuite quelles seront les autres actions qui seront menées. Les chantiers à ouvrir sont innombrables. Il va falloir régler cette circulation anarchique, en obligeant les automobilistes et les motocyclistes à respecter une certaine discipline. On sait cependant que, la collaboration avec le pouvoir central doit être étroite. Les solutions doivent être innovantes. Il faudra également revoir le plan d'urbanisme et continuer, même si cela cause·des drames, de démolir les constructions illicites.

Antananarivo est une ville surpeuplée et cela cause énormément de désagréments. Les pr,obl.èmes à résoudre, de ce fait, s'accumulent. Le nouveau maire doit s'armer de courage et faire preuve de persévérance. Il savait que ce ne serait pas une sinécure.