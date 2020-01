Madagascar: Football / Grand tournoi d'Imerimanjaka - JSA Andoharanofotsy sacré champion

La 8e du « Grand tournoi » de foot à 9, initié par la section football de la commune Imerimanjaka, a connu son dénouement ce dimanche sur le terrain Manandona Bypass.

Après deux mois de compétition, c'est l'équipe de JSA qui a réalisé un parcours parfait en remportant la victoire. En effet, les joueurs d'Andoharanofotsy se sont imposés face au TMM Mahabo sur le score de 2 buts à 1 en finale. Un véritable match à suspens, puisqu' il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les deux sélections se départager, après le score nul (1-1) à la fin du temps règlementaire. Cependant, les joueurs de JSA ont bien saisi leur chance, et c'est ainsi que le zébu et la coupe rentrent chez eux.

Cependant le vice-champion n'est pas rentré les mains vides puisque l'équipe de Mahabo a remporté un mouton. Quant au troisième, le FC Real, qui s'est imposé face au FC Santos Manandona par 2 buts à 1. Pour le Moussul Antsampandrano, le champion de la précédente édition, il n'a pas pu aller loin, ses joueurs se faisant fait éliminer en phases éliminatoires. Ce fut également le cas pour l'équipe Voamadilo Imerimanjaka, le vice-champion 2018.

Ce tournoi attire de plus en plus l'attention des jeunes footballeurs issus des différents coins de la Capitale depuis sa création en 2017. Ainsi, 32 clubs ont souscrit à ce tournoi depuis les quartiers d'Ilafy, Ankatso, Ambatofotsy, Mahazo... « Les tournois 'interfokontany' comme celui-ci ne sont pas moins importants que les compétitions nationales. Il s'agit d'un vrai football qui édifie et éduque les jeunes. De plus, les jeunes se familiarisent au au niveau technique des autres équipes » a fait savoir l'organisateur, Rija Ravonjimalala.

Malheureusement, selon ses explications, la 9e édition a pris du retard alors qu'elle devrait commencer dans quelques semaines. « Il y a une amélioration des infrastructures du terrain à Manandona Bypass. L'organisateur est en train de chercher un nouvel endroit pour accueillir la prochaine édition » a-t-il ajouté.