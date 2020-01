Madagascar: Football / Pro League - Le sort de Elgeco connu ce jour

Le verdict du match ayant opposé Fosa Juniors à Elgeco Plus sera connu ce jour, à l'issue de la réunion du comité exécutif de la FMF qui a transmis l'affaire à la commission de recours, une entité indépendante.

Pour rappel, Elgeco a quitté le stade Alexandre Rabemananjara pour contester la décision de l'arbitre d'accorder un penalty à Fosa Juniors. Elgeco Plus menait à ce moment-là par 1 à 0 et jouait le chrono car il restait une vingtaine de minutes. Le plus difficile c'est qu'il s'agit de deux équipes présidées par deux présidents très influents car si Arno Steenkist est aux commandes de Fosa, Alfred Andriamanampisoa est non seulement vice- président de la FMF mais aussi président de Elgeco Plus car malgré sa dénégation, il a encore présidé la cérémonie de présentation de vœux du club, dimanche dernier. Reste donc à attendre que le statut de ces deux présidents n'influe pas sur la décision de la commission de recours.

N'empêche une incursion dans le milieu estime que la décision la plus sage ne serait pas de déclarer match perdu pour Elgeco Plus mais de lui infliger des points en moins. Une mesure qui lui permet de continuer la compétition mais également pour lui apprendre les bonnes manières. Attendre et voir...