Madagascar: Athlétisme - Narindra Rafidimalala s'envole pour les USA

Cet athlète, spécialiste du 100m et 110m haies, peut continuer sa carrière sportive de haut-niveau dans les meilleures conditions, aux Etats-Unis en même temps qu'il poursuit ses études à l'Université d'Arkansas.

L'athlétisme malgache peut souffler. L'athlète Narindra Rafidimalala, encore méconnu du grand public, va se perfectionner aux Etats-Unis d'Amérique. Spécialiste du 100m et du 110m haies, Narindra sait allier culture physique et intellectuelle. Agé actuellement de 18 ans et étudiant en 4e année à l'École Supérieure Polytechnique de Vontovorona, et après moult efforts pour bénéficier d'une bourse de sport-études, il s'est enfin adressé au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre, Tinoka Roberto, a répondu favorablement à ses doléances en lui apportant une contribution financière conséquente pour la finalisation des conditionnalités de son dossier, et un appui pour l'obtention du visa de séjour. Et en ce début d'année, le rêve de Narindra se concrétise.

Il s'est envolé pour les Etats-Unis, le dimanche 12 janvier dernier. Il va pouvoir poursuivre ses études à l'Université NorthWest d'Arkansas en Mines, grâce à ses relevés de notes plus que flatteurs. Ce soutien entre dans la droite ligne de la politique du ministère de la Jeunesse et des Sports d'assurer la relève sportive. « Je pourrai enfin continuer vers une carrière sportive de haut-niveau dans les meilleures des conditions. Je tiens à remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, pour sa réponse favorable à ma demande de soutien qui m'a permis de partir. Je remercie mes parents qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai entrepris.

Respects à mes coaches qui m'ont initié à l'athlétisme », a souligné Narindra avant son départ. Le département de la Jeunesse et des Sports, depuis l'arrivée au poste du ministre Tinoka Roberto, a toujours apporté un soutien consistant aux jeunes désireux de parfaire leur avenir sportif et éducatif sous d'autres cieux, dans le cadre de la réalisation du Velirano numéro 13 du président de la République, Andry Rajoelina.