Seychelles: Une visibilité accrue en ligne a entraîné une croissance du tourisme aux Seychelles, selon la STB

Une visibilité accrue en ligne et une adhésion à des événements sportifs internationaux ont entraîné une augmentation de 6% des arrivées de touristes aux Seychelles en 2019, dépassant l'objectif fixé par l'Office du tourisme des Seychelles, a déclaré un responsable du tourisme.

Les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques des Seychelles montrent que les arrivées de visiteurs pour 2019 sont passées à 384'204, contre 351'235 en 2018.

Selon la Seychelles Tourism Board (STB), la croissance est le résultat de sa stratégie marketing de visibilité accrue en ligne.

Sherin Francis, directrice générale du conseil d'administration, a déclaré que sa stratégie marketing et sa collaboration avec des partenaires portent leurs fruits.

«Notre mandat est de commercialiser les Seychelles, ce que nous faisons activement avec le soutien de nos partenaires. Outre nos méthodes traditionnelles, nous sommes maintenant activement présents en ligne », a déclaré Mme. Francis.

Elle a ajouté: "Tout au long de notre participation à des événements internationaux à travers le monde, nos équipes se concentrent toujours sur la promotion des Seychelles auprès de vacanciers potentiels pendant des mois qui sont considérés comme la basse saison pour la destination."

Mme. Francis a expliqué que l'augmentation avait dépassé l'objectif fixé par la STB, qui était de 4%. «Au cours des deux dernières années, l'une de nos stratégies a été d'accroître notre visibilité grâce à des collaborations avec des événements sportifs prestigieux organisés sur nos côtes, ce qui a ouvert nos belles îles à un autre public.»

L'Allemagne a continué de dominer le marché du tourisme pour les Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - avec environ 70 000 visiteurs. Viennent ensuite la France, suivie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, de l'Italie, des Émirats arabes unis et de la Suisse.

Mercredi, Daniella Marie de Copolia a déclaré à la SNA que c'était une bonne nouvelle que davantage de touristes visitaient les îles.

«Cependant, il est important que lorsqu'ils viennent, ils dépensent non seulement pour l'hébergement, mais aussi pour d'autres services tels que les restaurants, les taxis, les sports nautiques et les excursions. Cela permettra à davantage de Seychellois d'en bénéficier », a expliqué Mme. Marie.

Selon Mme. Marie, il en faut aussi davantage du secteur des entreprises avec le soutien du gouvernement.

«Prenez par exemple le week-end dernier, nous avons eu la longue pause du Nouvel An, mais nous avions toujours les bateaux de croisière dans le port. Mais malheureusement, tous étaient fermés en ville et il n'y avait rien à voir ou à faire pour les visiteurs. Et cela doit changer », a déclaré l'ancienne directrice du marketing.

Mais malgré la croissance, les responsables du tourisme disent qu'il y a encore un manque de chambres dans les hôtels pendant certains mois de l'année. Cela pose un problème depuis 2017, où pendant plusieurs mois - mars, avril, octobre, novembre et décembre - certains établissements ont été fermés à la vente car ils étaient entièrement réservés.

En recherchant le problème, la SNA a découvert que bien qu'il existe un moratoire sur la construction de grands hôtels, de petits établissements touristiques continuent de s'ouvrir sur les trois îles principales.

Les informations fournies par la Seychelles Licensing Authority montrent que 73 nouveaux établissements - maisons d'hôtes et appartements indépendants - ont reçu des licences l'année dernière.

Au total, il existe 731 établissements de ce type - 463 sur l'île principale de Mahé, 167 sur Praslin et 96 sur la troisième île la plus peuplée de La Digue.

S'adressant à la SNA, Lydia Bastienne de Mamila Charters and Watersports, qui a également de l'expérience avec les maisons d'hôtes, a déclaré qu'il est vrai que ces petits établissements ont beaucoup de réservations tout au long de l'année.

«Mais ce qui peut également être observé, c'est que les visiteurs ne dépensent guère ici en dehors de leur hébergement et d'autres éléments de base. Oui, ils disent que c'est cher ici et c'est vrai, mais il y a certaines activités comme les excursions de pêche qu'ils aimaient mais qui ne se portent pas très bien actuellement », a déclaré Mme. Bastienne.

Mme. Bastienne a ajouté que le ministère du Tourisme devrait travailler plus étroitement avec les acteurs locaux du tourisme et également envisager d'autres initiatives qui pourraient attirer plus de visiteurs, car pour l'instant, l'accent est mis sur le soleil, la mer et la plage.