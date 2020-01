Congo-Kinshasa: Gospel - Henri Papa Mulaja présente son nouvel album "Merci Seigneur Jésus - Christ"

L'artiste musicien chrétien Henri Papa Mulaja présente son tout nouvel album ce dimanche 19 janvier, à partir de 16h30, à Show buzz, dans la commune de Ngaliema. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé samedi 11 janvier, au cours d'une grande conférence de presse, qu'il a animée au restaurant "Amène moi à la montagne", dans la commune de la Gombe.

Au programme de cette sortie officielle, il y aura un grand concert, a-t-il dit, où il chantera non seulement les nouvelles chansons, mais aussi les anciennes comme c'est la «Bonane». Henri Papa Mulaja a lancé un appel à tous les amoureux de la musique chrétienne, et aussi à ses propres fans, de venir très nombreux afin de louer ensemble le Seigneur pour ses bienfaits et recevoir des bénédictions. Le concert sera précédé par une cérémonie où les serviteurs de Dieu invités vont prier pour l'album.

A la question de savoir pourquoi l'album porte le tire : "Merci Seigneur Jésus-Christ ?" Henri Papa Mulaja dit "merci" tout simplement parce que c'est l'année 2020 : 20+20 =40. C'est l'année au cours de laquelle il va fêter son 40ème anniversaire de naissance, ce sera au mois de mai. Il faudrait, pour lui, tout un album pour manifester sa reconnaissance à son Dieu.

"Merci Seigneur Jésus-Christ " est un album de 12 chansons qu'il a chantées lui-même en deux langues : le français et le lingala. Mais, il y a un petit extrait chanté en tshiluba. Les 12 morceaux sont tous les chansons de remerciement, de reconnaissance et d'adoration, dont voici les titres : « Toye tokomobala », « Nzambe na ngai », « Tembe esili », « Malasi, Agneau de Dieu » ; « Il y a un Dieu dans les cieux » ; « Bolingo ya Nzambe » ; « Elombe mobali » ; « Ozua aya ngai » ; « Aza te » ; « Boya kotala » (Remix) ; et « Yamba masanjoli ».

La chanson remix, a expliqué Henri Papa Muluja, a été repris non pas par manque d'inspiration, simplement c'est une belle chanson qui a été chantée il y a longtemps, mais, elle n'était pas dans un album.

Dans toutes ces chansons, Henri Papa Mulaja dit qu'il n'y a qu'un seul message, celui de responsabilité : « chacun de nous a une raison pour dire merci à Dieu. Dans cet album, nous sommes en train de pousser les enfants de Dieu à être reconnaissant, à savoir dire merci à Dieu avec un élan de reconnaissance », a-t-il indiqué.

Henri Papa Mulaja affirme avoir chanté cet album dans l'esprit de continuité de la musique de leur mentor, Feu Alain Muloto.