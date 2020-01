Algérie: Le Général-Major Saïd Chanegriha entame une visite d'inspection à la 4e Région militaire

Le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a entamé lundi une visite de travail et d'inspection à la 4e Région militaire à Ouargla où il supervisera l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette visite s'inscrit dans le cadre du "suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2019-2020, à travers l'ensemble des unités de l'Armée nationale populaire et au niveau des différentes Régions militaires", précise la même source.Lors de la réunion de briefing de l'exercice, Saïd Chanegriha a suivi un exposé présenté conjointement par le Commandant du Secteur et le Commandant de l'unité qui assurera l'exécution de l'exercice. Cet exposé a porté sur "l'idée générale et les phases d'exécution", précise le communiqué du MDN.

A cette occasion, le Général-Major Saïd Chanegriha a tenu à souligner que le déroulement de cet exercice tactique d'évaluation "s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de l'année de préparation au combat 2019-2020 et constitue une opportunité pour évaluer et mettre le point sur le niveau atteint".L'exécution de ce genre d'exercices démonstratifs a pour objectif également de "forger les connaissances des états-majors dans la préparation, la planification, l'organisation et la conduite des diverses actions de combat et de les mettre dans le climat réel de la bataille, et ce, en sus de l'optimisation des potentiels des cadres et des personnels en termes de maîtrise des différents systèmes d'armes", ajoute la même source.