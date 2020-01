Algérie: JM Oran 2021 - Salim Iles satisfait de la campagne de promotion

Bechar — Le directeur général du comite d'organisation de la 19ème édition des jeux méditerranéens (COJEM), Iles Salim, s'est déclaré, lundi à Taghit (Bechar), "satisfait" des résultats du début officiel de la campagne de promotion et de sensibilisation sur cet événement sportif régional prévu à Oran du 25 juin au 05 juillet 2021.

"Je suis très satisfait des résultats enregistrés par la campagne nationale de promotion et de sensibilisation sur ces jeux, dont le lancement officiel a eu lieu respectivement à Bechar et Taghit, au regard de l'engouement de la population de la région à cette campagne", a-t-il indiqué à l'APS.Cette campagne a permis depuis son lancement samedi de recruter 150 jeunes volontaires de la région pour prendre part aux modules d'organisation et déroulement de ces joutes du bassin méditerranéens, inscrite aussi dans un souci de faire participer l'ensemble des enfants du pays à la réussite de ces jeux, a-t-il souligné.

Initiée avec l'association internationale de l'Aviron et la contribution du COJEM et des autorités de la wilaya de Bechar dans trois disciplines sportives (natation, cyclisme et cross) et qui prend fin lundi, cette rencontre sportive est "une aubaine" pour tester l'organisation, en prévision du déroulement des prochains jeux méditerranéens à Oran, a expliqué Ilès Salim.Le directeur général du COJEM a aussi annoncé, à l'occasion de sa présence à Bechar dans le cadre de la campagne de promotion et de sensibilisation sur les jeux méditerranéens d'Oran, la tenue prochaine de la réunion du bureau international de coordination de ces jeux, qui aura lieu le 19 février à Oran, au titre des préparatifs de cette rencontre sportive méditerranéenne à laquelle prendront part 26 pays du pourtour de la Méditerranée.