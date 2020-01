Sénégal: Mariama Sarr rencontre des organisations syndicales du G7, jeudi

Dakar — La ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr, va rencontrer jeudi à Dakar des représentants des organisations syndicales de l'éducation et de la formation regroupées autour du G7, considéré comme regroupant les syndicats les plus représentatifs du secteur, a annoncé son directeur de cabinet Mamadou Camara Fall.

Mme Sarr va rencontrer les syndicats concernés à 10 heures, à Dakar, a précisé Mamadou Camara Fall, lundi soir, dans un entretien avec plusieurs médias dont l'APS.

"On est dans un contexte de menace de perturbation du climat social dans le secteur de l'éducation et de la formation, mais le ministre, dans le cadre de ses attributions notamment en matière de dialogue social dans le secteur public, a pensé convier en réunion les sept organisations syndicales les plus représentatives dans le secteur de l'éducation et de la formation", a-t-il dit.

Des médias ont dernièrement fait état de la volonté de certaines organisations syndicales du secteur de l'éducation et de la formation d'observer prochainement un mouvement de grève, pour amener l'Etat à respecter ses engagements relativement à leur plateforme revendicative.

Selon Mamadou Camara Fall, le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public et son équipe comptent sur cette rencontre pour consulter les syndicalistes sur l'état de mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et ces syndicats concernés le 30 avril 2018.

Mariama Sarr, a-t-il poursuivi, "va aussi échanger lors de cette rencontre avec les représentants du syndicat des inspecteurs et des inspectrices de l'éducation et de la formation sur leurs préoccupations majeures".

Le troisième point au menu de cette rencontre concerne la revue des "préoccupations nouvelles" et les "questions diverses", selon le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public.

A en croire M. Fall, le département ministériel dirigé par Mariama Sarr envisage plus généralement de "rencontrer périodiquement les partenaires pour lever les équivoques, les malentendus et s'accorder sur l'essentiel parce qu'il ne sert à rien que le climat social continue à être perturbé".

"Nous savons que nos partenaires syndicalistes sont suffisamment responsables. Nous les appelons à la raison. Nous les appelons à la table des négociations pour qu'ensemble on puisse trouver les voies et moyens pour sauver ce qui peut l'être", a conclu Mamadou Camara Fall.