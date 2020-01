Congo-Kinshasa: Lamuka - La marche du 17 janvier confirmée !

La grande marche dite de deuil et d'indignation prend désormais un caractère officiel. Par le biais de sa formation politique, Nouvel Elan, l'actuel Coordonnateur de la plateforme Lamuka, Adolphe Muzito, a, par sa correspondance datée du 10 janvier 2020, saisi officiellement l'autorité urbaine, en l'occurrence, le Gouverneur Gentiny Ngobila, pour l'informer de l'organisation de ladite marche.

L'itinéraire est connu : de la place Pascal dans la commune de Masina à l'Echangeur de Limete, point de chute, où se dresse l'imposante statue de Patrice Emery Lumumba. Le tandem Muzito - Fayulu et leurs partisans ont aussi prévu de déposer des gerbes de fleurs aux pieds de ce Héros national dont les cérémonies commémoratives interviennent le 17 janvier de chaque année. 59 ans déjà !

N'y aura-t-il pas chevauchement avec la cérémonie officielle également prévue au même endroit, le même jour ? «Pas du tout», a rétorqué Steve Kivuata, Secrétaire général de Nouvel Elan et cadre de Lamuka, vu que l'heure de chute de la marche est éventuellement le début d'après-midi alors que les autorités se pointeront à l'Echangeur de Limete dans l'avant-midi. C'est donc aux alentours de 10 heures que la marée humaine que vont, sans nul doute, drainer les leaders de Lamuka va commencer à battre macadam, selon le programme établi.

A titre de rappel, Martin Fayulu, candidat malheureux à la Présidentielle de décembre 2018 qui ne cesse de revendiquer sa victoire, avait circonscrit l'objet de cette marche dans son message de vœux à la nation. «Bandeau blanc autour de la tête, nous marcherons pour dire au monde entier que nous sommes désormais réveillés, débout, déterminés et en marche pour sauver notre patrie en danger. » Ce jour-là, ce chantre de la fameuse «vérité des urnes» avait déclaré que deuil veut dire pleurer nos frères et sœurs tués à Beni et ailleurs et ; indignation signifie expression de la désapprobation au plan machiavélique de balkanisation du pays. Et il a décrété 2020, «Année de la Libération de la RDC».

Les regards sont à présent tournés en direction de l'Hôtel de ville de Kinshasa pour connaître l'option levée par le Gouverneur Ngobila : autorisation ou interdiction de la marche. Pendant ce temps, certaines voix s'élèvent, notamment parmi les membres de famille des martyrs du 17 janvier (Lumumba, Okito et Mpolo), pour crier à la désacralisation de cette date historique. C'est aussi l'opinion des Lumumbistes purs et durs dont Jean-Paul Kasende qui s'insurgent contre l'organisation de cette marche projetée par le tandem Fayulu - Muzito et en appellent à sa reprogrammation pour un jour ouvrable. Curieusement, deux autres membres du présidium de Lamuka, Jean- Pierre Bemba et Moïse Katumbi, restent silencieux.

En cas de refus de cette grande manifestation, les nombreux partisans de Lamuka et leurs leaders auront donc maille à partir avec les Forces de l'ordre qui, sans aucun doute, seront déployées en grand nombre le long du Boulevard Lumumba en vue de barrer la route aux marcheurs, manifestants. Beaucoup prédisent déjà le discours de victimisation qui sera tenu par les organisateurs. Cette journée historique s'annonce donc agitée, effervescente. Wait and see.

Nouvel Elan

Kinshasa, le 10 janvier 2020

N/Réf : 001/Nou.EL/SG/2020

Transmis copie pour information :

- A Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'intérieur et Sécurité.

- A Madame la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations-Unies

Tous à Kinshasa/Gombe

A Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa

A Kinshasa/Gombe

Objet : Information

Monsieur le Gouverneur,

Conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous informons qu'à la suite de l'appel lancé le 30 décembre dernier par le Président Martin FAYULU, nous organisons, avec d'autres structures politiques et mouvements de la société civile, une marche pacifique de deuil et d'indignation le vendredi 17 janvier 2020, pour témoigner de notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de Béni et protester contre la menace de balkanisation qui pèse sur notre pays.

Cette marche qui partira de la place PASCAL, dans la commune de Masina à 08 heures, débouchera à 15 heures à l'Echangeur de LIMETE, dans la commune qui porte le même nom, où une gerbe de fleurs sera déposée aux pieds du statut de notre héros national Patrice Emery LUMUMBA.

Veillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de nos sentiments patriotiques.

Steve Kivwata

Secrétaire Général