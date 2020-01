Congo-Kinshasa: Accusé de violences conjugales par son ex-épouse - Mike Kalambay demande «pardon» à toutes les femmes du monde

Qui a tort, qui a raison ? Toutefois, seul le cœur connaît la vérité entre la star du gospel congolais et son ex-épouse. Néanmoins, Pennielle Nsamba a fait des révélations accablantes sur son passage dans la vie de Mike Kalambay que beaucoup ont décortiqué à leur manière. Ce qui est vrai, le chantre a bel et bien divorcé avec la mère de ses deux enfants depuis 2018. Et c'est l'heure de vérité qui a sonné entre les deux.

Penielle Nsamba est sortie de son silence, en accusant Mike Kalambay d'être spécialiste des violences conjugales.

«Mike est un homme violent et un manipulateur tout fait ! Imaginez-vous qu'il m'a enfermé dans la chambre pour me tabasser à mort alors que je portais dans mon ventre son deuxième fils. Donc, j'étais enceinte de quelques semaines. Il m'a fait vivre toutes sortes de souffrances dans sa maison. Chose que certains païens ne font pas parfois à leurs épouses... », a-t-elle révélé dans une vidéo postée sur You tube qui continue à faire le buzz sur les réseaux sociaux.

Fils d'un pasteur résidant aux USA, Pennielle Nsamba s'est déclarée victime de l'infidélité de Mike KALAMBAY qu'aucune femme ne pouvait plus supporter dans la vie de couple. Et d'ajouter : « celui que je prenais comme l'homme de ma vie me trompait avec d'autres filles. Ce qui est grave, il sortait avec une choriste de son groupe... Alors qu'elle venait même dans notre maison».

Pour elle, Mike Kalambay doit être sincère envers le Dieu qu'il sert. Il doit se repentir et être délivré de l'hypocrisie et de l'infidélité.

C'est grâce à la famille de Penielle Nsamba, renseigne-t-on, que l'auteur de la célèbre chanson « Ngolu » a obtenu les documents de résident aux Etats-Unis.

Le mea culpa de l'artiste

De son côté, Mike Kalambay n'a pas tardé à réagir contre toutes les accusations des violences conjugales apportées par la mère de ses enfants.

Dans un entretien avec la presse, ce week-end, il a d'abord rejeté tout en bloc, avant de faire la mise au point à travers une vidéo diffusée.

« Je n'ai jamais été quelqu'un de violent, et c'est ne pas aujourd'hui que je vais l'être », a démenti Mike Kalambay qui présente ses excuses à toutes les femmes de la RDC touchées et blessées par les accusations portées par son ex-femme.

Pour le chantre de Dieu, il ne s'agit pas d'une réplique, ni un droit de réponse aux propos tenus par son ex-épouse, Penielle Nsamba. Plutôt, il est question de calmer certains esprits notamment, ceux de femmes qui se sont senties très blessées.

« Je présente mes excuses à celles-là qui ont exprimé leurs indignations face à ces accusations gratuites et surtout aux images des violences avec meurtrissures qui ont fait le tour du monde », a-t-il reconnu.

Cependant, Mike Kalambay a tenu à préciser qu'il n'est pas du genre d'homme dont son ex-épouse vilipende dans les réseaux sociaux. Le leader du groupe Shekina Music sollicite le soutien de toutes les personnes qui l'ont vu grandir à Kinshasa de défendre son cas.

« Je demanderai à toutes les mamans qui m'ont vu naître et grandir, de faire le porte-parole auprès des fans à travers le monde, leur dire que je n'ai jamais été quelqu'un de violent », a conclu l'auteur de la chanson « Mon avocat ».