Soudan: Lumières du Wali de l'Ouest-Darfour pour le Représentant spécial de la MINUAD

Al-Genaina, 14 — Le Wali de l'État de l'Ouest-Darfour, le major-général Abdul-Khaliq Badawi Mahmoud a informé la Mission des Nations Unies-Union africaine au Darfour (MINUAD) sur des efforts déployés lors des rassemblements de personnes déplacées.

Cela s'est produit lors d'une réunion conjointe à Al-Genaina, capitale de l'État de l'Ouest-Darfour, entre le Comité de sécurité de l'État, le Haut Comité des secours aux personnes touchées par les incidents d'Al-Genaina et la MINUAD.Le Wali a déclaré que le gouvernement de l'État avait compté les personnes déplacées du camp de Kraindeng et entrées dans la ville d'Al-Genaina, révélant que le comité d'enquête indépendant accomplit son travail en toute indépendance et reçoit des informations en toute impartialité et sans intervention du gouvernement.Il a salué la préoccupation de la MINUAD concernant la situation humanitaire dans l'État et sa coopération avec le gouvernement de l'État à cet égard.

Le Représentant spécial conjoint de la MINUAD, Jeremiah Mamabolo, a pour sa part célébré la rapidité avec laquelle le gouvernement soudanais a agi pour assurer la sécurité et la stabilité ainsi que pour contenir les incidents.Mamabolo a également glorifié les efforts déployés par le gouvernement de l'État, le Haut Comité pour le secours aux personnes touchées par les incidents et la communauté locale qui ont présenté une foule d'initiatives et de convois pour atténuer l'impact sur les situations humanitaires dans les centres de rassemblement des personnes déplacées.

Il a indiqué que le Soudan connaît une nouvelle étape après le succès de la révolution populaire qui, a-t-il expliqué, exige la prévention de la répétition de tels incidents afin de ne pas saper pour le peuple soudanais cette transformation, exprimant la pleine disponibilité de la MINUAD à coopérer avec le gouvernement de l'État, en particulier dans les domaines humanitaire et juridique pour surmonter l'impact de ces incidents.Il convient de noter que la délégation de la MINUAD a inspecté la situation dans le camp de Kraindeng et l'étendue des dégâts et que le Représentant spécial conjoint de la MINUAD a tenu une réunion avec les agences des Nations Unies opérant dans l'État et les bureaux de coordination de la Mission pour déterminer le type d'intervention.