Togo: Dr SIANGOU soutient l'évolution dans un apprentissage

Ils étaient nombreux à écouter Koumtchane SIANGOU, Docteur en Sciences de Gestion et Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques (Sciences Pro) de Rennes ; natif de la préfecture, le docteur SIANGOU, auteur de l'ouvrage « de l'apprentissage démocratique, une méthode du changement au Togo ».

Eux, ceux sont les enseignants, les parents d'élèves, entrepreneurs, élèves et la jeunesse de la ville de Tandjouare. Ceci à travers une conférence débat très constructif au cours duquel, l'auteur de l'ouvrage a présenté son œuvre pour exhorter ses concitoyens à la prise d'une conscience autour de la démocratie dans notre pays. Une démocratie qui rime avec le contexte de la réalité politique dans notre pays ; une réalité axée sur la vision du lendemain meilleur de tous les togolais appelés à aspirer au changement positif dont fait la promotion de l'ouvrage présenté au public. Un ouvrage de 108 pages, des éditions, les 3 Colonnes 2019 qui encouragent les efforts pour apprendre afin de devenir un réel citoyen togolais.

Pour le Docteur SIANGOU, « il est temps de s'interroger sur la méthode la plus appropriée. Si la révolution participe d'un changement rapide et radical, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte des risques. Alors que l'évolution quant à elle se fait dans la lenteur, elle ne manque pas de bénéfices ». L'ouvrage démontre la nécessité 'apprendre l'alphabet démocratique, les règles du jeu démocratique, le respect de la loi, les acteurs et des institutions.Pour le conférencier, l'opposition togolaise fait de la révolution ; la méthode du changement démocratique, en omettant le contexte, les acteurs et les enjeux. Plutôt que d'opter pour les boycotts, les manifestations de rues qui, souvent, occasionnent des affrontements meurtriers, cette opposition devrait apprendre à débattre et à accompagner l'évolution enclenchée.

Le débat démocratique suppose l'apprentissage qui s'impose tant aux élites qu'à la population et pour réussir, tout changement demande plus d'apprentissage et de pédagogie, plus d'information et de formation. Pour le Docteur, « il est plus sage de s'accorder plus de temps pour expliquer les règles du jeu démocratiques au Togo et ainsi parvenir à changer les modes de pensée et les comportements du togolais en faveur de l'instauration d'une démocratie apaisée ».

A l'image de son ouvrage, le Docteur SIANGOU félicite la politique actuelle de Faure Essozimna GNASSINGBE ; une politique qui guide sa population sur le boulevard de l'apprentissage démocratique et qui rassure le processus d'une évolution garantissant au Togo. C'est ce qui, d'ailleurs motive son soutien au président de la république et exhorte la population pour un choix utile lors des échéances présidentielles prochaines pour que l'apprentissage démocratique aboutisse à un enracinement exhaustif. I l a invité les jeunes et toute la population à une collaboration avec les forces de l'ordre, de sécurité et de défense pour une coopération en vue d'une effectivité de la coproduction de sécurité et de paix au Togo.