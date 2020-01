Togo: Activités de réplication sur le CET sensible au genre dans les investissements fonciers à grande échelle

Oxfam a développé un guide pour l'engagement communautaire sensible au genre dans les investissements fonciers à grange échelle en matière d'agriculture. Ce guide est fondé sur les principes mondiaux convenus à la faveur de l'égalité entre les sexes, l'équité, les droits humains, l'autodétermination et le développement des communautés y compris le développement économique national.

L'Outil d'Engagement Communautaire (CET) permet aux femmes et aux communautés de s'engager et de participer aux décisions lors de toutes les étapes des opérations des investissements fonciers à grande échelle en vue d'améliorer la probabilité des communautés à tirer profit de ces investissements, dans l'intérêt des moyens de subsistance durables, des droits fonciers sécurisés et de bonne gouvernance.

Dans la ville de Dapaong, le Réseau Femmes et Développement (REFED-Savanes) et l'ONG Communication pour un Développement Durable (CDD) ont partagé le contenu de l'outil CET avec leurs consœurs avec l'appui financier de WILDAF-AO et Oxfam.Désormais, elles sont outillées sur comment négocier une parcelle de terre ou participer à la prise de décision communautaire L'outil qui fait objet de sensibilisation aujourd'hui guide les Etats sur les principes et les approches en vue de réglementer ces investissements pour protéger les droits fonciers des femmes, des communautés et des investisseurs. Ces séances de sensibilisation visent donc la formation à l'endroit des communautés à la base.