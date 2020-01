Sénégal: Banlieue dakaroise - Soutien aux démunis et Promotion de l'excellence - Des kits scolaires a 300 eleves, 100 autres enrolés dans la CMU

Le mouvement Actions du Pr Daouda Ndiaye en croisade contre la déperdition scolaire. Il allie la solidarité et l'excellence dans plusieurs zones pour créer l'émulation dans le milieu scolaire. Après les régions, le mouvement Actions, en collaboration avec l'association Vision pour la Solidarité et la Réussite (VSR), a offert 200 kits scolaires aux élèves qui se sont bien illustrés en classe et à des élèves démunis. S'y ajoute l'enrôlement de 100 élèves dans la Couverture maladie universelle (CMU) dans le quartier Mousdalipha, dans la commune de Jiddah Thiaroye-Kao.

En tout, ils sont plus de 300 élèves à recevoir chacun un kit scolaire et un carnet pour la Couverture maladie universelle dans le populeux quartier de Mousdalipha, dans la commune de Jiddah Thiaroye-Kao située à Pikine, lors d'une cérémonie d'excellence organisée par l'association Vision pour la Solidarité et la Réussite, appuyé par le mouvement Actions du Pr Daouda Ndiaye. A en croire ce dernier, rendre à la société ce que la société lui a donné à travers l'école, demeure une de ses viatique pour soulager les poches des parents aux revenus faibles mais aussi appuyer l'élève à se surpasser en classe.

«Je reconnais personnellement que je suis fiers de l'école sénégalaise. L'école sénégalaise m'a tout donné. Il y a des déperditions, certes, mais négligeable, comparé à d'autres pays africains en voie de développement. Mais nous espérons que ce genre d'actions que nous sommes en train de faire à l'échelle nationale va impacter positivement le système, les résultats scolaires», a révélé le Pr Ndiaye qui soutient que ces actions de solidarités s'inscrivent dans un élan d'appuyer les efforts consentis par l'Etat à la base et les collectivités territoriales. «Pour ce quartier, on a juste récompensé 200 élèves, avec 100 enrôlements à la Couverture maladie universelle» a avancé le professeur. Avant d'annoncer une grande cérémonie d'excellence. «Nous avons déjà fait Kolda, avec 1500 élèves primés, nous allons à Matam pour une journée de consultation médicale, avec une trentaine de médecins dans toutes les spécialités... », a-t-il renseigné. Pr Daouda Ndiaye estime que les enfants primés vont honorer le Sénégal, avec de brillants résultats à l'avenir, et le Sénégal a besoin de jeunes bien formés pour des lendemains meilleurs.

Pour sa part, l'imam du quartier s'est félicite du geste du donateur. «C'est Dieu qui a déjà prôné l'action. Donc vous êtes dans l'action... Nous adhérons à votre cause pour le bien des populations.» Quant au président de l'association VSR, il a décliné que l'ambition c'est de travailler pour le bien-être des populations de leur quartier avant d'annoncer des projets pour le matérialiser.