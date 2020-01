Sénégal: Eliminatoires de la CAN féminine - Les Lionnes jouent contre Diambars, mercredi

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal jouera contre Diambars un match amical de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2020, a annoncé à l'APS son entraîneur, Mame Moussa Cissé.

"C'est un match qui permettra aux filles de jouer à l'extérieur contre une équipe masculine", a expliqué le technicien sénégalais.Avec Diambars, Mame Moussa Cissé va tester son équipe "pour voir comment elle va répondre au défi physique" avant la double confrontation avec le Liberia prévue en février prochain pour les éliminatoires de la CAN féminine 2020.

"Elles seront bousculées physiquement, et nous allons profiter de cette rencontre pour voir l'état d'avancement de notre organisation technico-tactique", a-t-il expliqué.Cissé a convoqué 25 joueuses, qui ont débuté lundi un stage de six jours, lequel prendra fin vendredi."Nous essayons de tout mettre en place avant le match contre le Liberia", a-t-il assuré, ajoutant qu'il compte sur des expatriées pour cette double confrontation."La base de l'équipe sera locale, mais nous espérons voir dans quelle mesure on peut se renforcer avec des expatriées", a précisé le technicien.

Il annonce par ailleurs que l'ailière des Lionnes Astou Ngom a quitté le groupe pour rejoindre Beauvais (France)."Lors des deux matchs contre la Gambie, elle nous a mis deux buts et a créé deux penaltys", a rappelé Cissé, ajoutant qu'il va compter sur ses deux anciennes joueuses Bineta Dia et Marième Diop Yally, qui évoluent à Metz (France).De même va-t-il faire appel à Mama Diop et Adam Fall, qui se sont expatriées en France.Mame Moussa Cissé rappelle que le championnat féminin de football démarre ce week-end.