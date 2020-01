Congo-Kinshasa: Institutions - Jeanine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba chez Félix Tshisekedi

Jeanine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, respectivement présidents de l'Assemblée nationale et du sénat, ont été reçus en audience, le lundi 13 janvier, au Palais de la nation, par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le bon fonctionnement des institutions du pays et la situation sécuritaire à l'Est étaient au centre des échanges, à en croire le rapport fait à la presse par la présidente de la chambre basse du Parlement, Jeanine Mabunda, au sortir de l'audience. Il est tout à fait normal, s'est-elle expliquée, «qu'en début de l'année, les chefs des institutions se rencontrent pour aborder les problèmes qui préoccupent les Congolais et qui nécessitent des prises de parole pour des solutions idoines .»

Des questions liées spécialement au social des Congolais, au fonctionnement des provinces et des institutions, en passant par la situation des entreprises publiques ainsi que les dispositions des textes, ont aussi été examinées au cours de cette entrevue, a-t-elle précisé sans trop de détails. A en croire le président du sénat, Alexis Thambwe Mwamba, « la question liée à la sécurité dans l'est du pays particulièrement aura été la première à être évoquée avec le chef de l'État qui est le garant des textes et de la nation .»