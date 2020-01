Congo-Brazzaville: Police - Un appui financier conséquent attendu pour accompagner les réformes engagées

Dans un avenir très proche, certaines structures de la Police disparaîtront pour donner place à d'autres dans le cadre de sa réorganisation. Ces réformes nécessitent un soutien particulier pour mieux répondre aux attentes.

« En dehors du Commandement des forces de police qui chapeaute les autres organes de commandement, la Direction générale de l'administration, des finances de l'équipement (Dgafe) sera compartimentée en deux directions, la Direction générale de la surveillance du territoire est désormais Centrale d'intelligence et de documentation... », a expliqué le directeur général de l'administration, des finances et de l'équipement, le colonel Jules Eboua, lors du repas de corps à la Dgafe couplé à la cérémonie de port d'insignes de grade le 13 janvier à Brazzaville. La Dgafe vit donc les derniers jours de son existence. Selon le colonel Jules Eboua, les responsables des nouvelles structures seront connus, les personnels seront repartis. « Où que vous puissiez être mutés, vous devez toujours faire preuve de disponibilité au service. Nous sommes soldats et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous sommes aux ordres », a-t-il souligné.

Le souhait le plus ardent que le directeur de l'administration générale à la Dgafe, le colonel Pascal Okiah, a formulé est que le gouvernement accorde à ces nouvelles structures les appuis financiers correspondant aux espoirs que portent les réformes entreprises. Dressant le bilan des actions menées l'année qui vient de s'achever tout en évoquant les défis à relever, le colonel Pascal Okiah a rappelé que la réglementation statutaire sur l'exécution du service dans la police nationale est encore faible et demande d'être renforcée pour un meilleur encadrement des actions et des comportements. « La police manque de structures pour abriter convenablement les services, en particulier ceux qui squattent les propriétés privées. La police nationale n'a pas d'école de sous-officiers pour répondre aux exigences statutaires de formation », a-t-il déclaré.

Les responsables de la Dgafe ont salué l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur dans un contexte économique difficile qui touche tous les secteurs de la vie nationale. L'année qui vient de s'écouler, en effet, la Dgafe a accompli sa mission d'appui logistique à d'autres structures de la police, de gestion des carrières de tous les personnels, des stages et des formations, entre autres, deux formations initiales pour les élèves officiers à Pointe-Noire et à Obouya dans le département de la Cuvette.

Port de grade

Au titre du premier trimestre de l'année 2020, une soixantaine de policiers évoluant à la Dgafe a été élevée en grades dont trois colonels, deux lieutenants colonels, deux commandants, treize capitaines, quatre lieutenants, huit adjudants et onze brigadiers chefs. Le colonel Jules Eboua les a exhortés à davantage d'ardeur dans le travail, de discipline et de disponibilité pour le service. A ceux qui n'ont pas été avancés en grade, le Dgafe n'a pas manqué de mots d'encouragement. « Ce n'est pas un échec mais un facteur de prise de conscience pour redoubler d'efforts », a-t-il fait savoir à leur endroit.

Conformément à l'exhortation du chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, au réveillon d'armes 2019, la police ainsi que d'autres composantes de la force publique est déterminée à se présenter sous un visage nouveau à la célébration du 60e anniversaire du pays. Elle commencera donc avant d'y arriver à appliquer les différentes réformes définies pour sa réorganisation pour plus d'efficacité dans la sécurisation des personnes et des biens.