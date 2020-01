Gabon: "Entre Tchiza et vendeuse de piments, ll faut choisir"dixit MO

Les 5 raisons qui vous poussent à devenir une Tchiza ou encore vendeuse de piment.

Placements, vente de piment, tchiza, et si on en parlait ? La jeune blogueuse et étudiante, MO propose une piste de solutions dans une de ses chroniques.Pour elle,chacun de nous est d'abord le maitre de sa propre destinée et nous pouvons écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de notre vie.

Nous faisons un constat bruyant ces dernières années. Des pratiques qui était encore en proie à la honte et la gêne deviennent aujourd'hui décomplexées. Sans porter de jugement sur celles qui acceptent de se lancer dans cela, portons un regard sur d'éventuelles causes.

1 La pauvreté ?

Oh que yes ! Ce n'est pas un crime car malheureusement il est difficile de faire face à certains besoins sans avoir un rond en poche. Il est même difficile d'accepter de rêver sans avoir les moyens pour poser la première brique. Mais, à tout problème, il y a une solution. Inspire-toi des personnalités telles que Cristiano Ronaldo, Oprah Winphrey. Ne te brade pas !

2- Par complexe ? « Pourquoi eux et pas moi ? ».

A chacun sa vie, à chacun sa destinée. Tu ne peux vouloir toujours te mettre au même niveau que les autres sans passer par ses sacrifices ou encore par ses réalités. N'envie pas Jack Ma si tu n'es pas prêt à accepter les échecs maintes fois et à toujours te relever. Qu'on ne te mente surtout pas. TU PEUX REUSSIR SANS TE BRADER !

3- Le « m'as-tu vu ? »

Le superficiel on en parle ? Beaucoup de gens veulent qu'on parle d'eux comme des stars, des personnalités reconnues mais malheureusement, il y a une chose avec la vérité, elle se sait tôt ou tard. Le problème avec l'argent avec dépendance c'est qu'un jour il s'envole. Qui seras tu lorsque tu ne pourras plus t'adonner à certaines pratiques ?

4- La société

Dans une société où l'on ne valorise que ceux qui ont réussi et où l'on veut à tout prix décourager celui qui se bat pour réussir. Oui, le choix est parfois plus aisé entre la voie paisible et le chemin étroit.

5- TOI

Oui, l'une des cinq raisons pour lesquelles certaines pratiques t'intéressent, c'est parce que tu as des standards de vie très bas. Penses grand. Ne te limites pas à ce que tu pourrais avoir aujourd'hui, mais projettes toi. Dans deux ans ? 5 ans ? 7ans ?

Vises à long terme et mène ton combat !