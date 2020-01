Maroc: Entretiens maroco-mexicains sur le renforcement des relations bilatérales

Le président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Mexique à la Chambre des représentants, Jamal Benchekroun Krimi, et la présidente du groupe d'amitié parlementaire Mexique-Maroc de la Chambre des députés, Maria Del Carmen Bautista Peláez, ont eu, lundi à Rabat, des entretiens axés sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Benchekroun Krimi s'est félicité du niveau de la coopération entre les deux pays amis dans divers domaines, soulignant que cette visite marque le début d'un nouveau processus de coopération.Pour leur part, les membres du groupe d'amitié Maroc-Mexique, présents lors de ces entretiens, à savoir Mina Talbi, Aziz Lebbar et El Kebir Kada, ont salué les bonnes relations entre le Maroc et le Mexique et les valeurs communes entre les deux peuples, soulignant le rôle important de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations de coopération entre les deux pays.

Ils ont, en outre, appelé au renforcement de la coopération entre le Maroc et le Mexique dans les domaines économique, commercial et culturel, en capitalisant les potentialités dont disposent les deux pays.Ils ont, à cet égard, mis en lumière le développement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Mexique depuis 1962, rappelant la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mexique en 2004 et la visite de l'ancien président mexicain Vicente Fox au Royaume en 2005, ce qui a donné un élan à la coopération entre les deux pays.

Les membres du groupe d'amitié Maroc-Mexique ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'expérience marocaine en matière d'intégration des femmes et des jeunes dans la vie politique.De son côté, Maria Del Carmen Bautista Peláez a affirmé que cette visite vise, principalement, à renforcer le dialogue entre le Mexique et le Maroc, deux pays qui partagent plusieurs valeurs, ajoutant que le groupe d'amitié parlementaire joue un rôle important dans le renforcement des relations politiques et économiques entre les deux pays.

Pour sa part, le président de la commission des relations extérieures à la Chambre mexicaine des députés, Alfredo Fermat Bañuelos, membre de la délégation parlementaire mexicaine, a exprimé son estime à l'égard de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que le Mexique souhaite approfondir les relations d'amitié et de coopération avec les pays frères et amis sur tous les continents.Il a, dans ce sens, mis en exergue l'attachement du Mexique à l'Afrique, soulignant que le Maroc constitue une passerelle vers le continent. Le groupe d'amitié parlementaire Mexique-Maroc, visant à renforcer la coopération interparlementaire et le rapprochement entre les deux pays, a vu le jour en octobre à la Chambre mexicaine des députés.Outre la présidente du groupe d'amitié et Alfredo Fermat Bañuelos, la délégation parlementaire mexicaine comprenait Guadalupe Ramos Sotelo, Ruth Salinas Reyes et Geraldina Isabel Herrera Vega.