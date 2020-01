Ile Maurice: St-Pierre - Nusrat Bucktawatsing et ses gâteaux 100 % végétariens

Elle s'y connaît en pâtisserie. Sa passion, elle ne la lâche pas d'une semelle. Pour cause, elle donne des cours de pâtisserie dans des centres sociaux dans la région de St-Pierre. Âgée de 36 ans, Nusrat Bucktawatsing adore les friandises et les sucreries. Ses créations en témoignent. Son atout est de confectionner des gâteaux purement végétariens.

Cette maman d'une fille et d'un garçon de 12 ans et sept ans respectivement, a travaillé dans le domaine du marketing pendant dix ans avant de mettre fin à sa carrière pour consacrer plus de temps à ses enfants.

«Après la naissance de mon fils, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour mieux m'occuper de lui et de ma fille. Il y a quatre ans, j'ai commencé à suivre des cours de pâtisserie. Cela m'était facile puisque j'avais déjà un grand intérêt et un amour pour la pâtisserie», raconte-t-elle. Dans le vocabulaire de Nusrat Bucktawatsing, on entend régulièrement les verbes fouetter, couper et trancher. À présent, elle confectionne des gâteaux d'anniversaire et de mariage. Hormis les gâteaux, elle s'y connaît également en friandises. Et végétariens, s'il vous plaît ! «Ma famille et moi sommes végétariens. C'est pour cette raison que mes gâteaux le sont aussi. Mais mes clients non végétariens aussi adorent mes gâteaux. Ils me disent sans cesse qu'il n'y a pas de grande différence entre mes gâteaux végétariens et ceux qui contiennent des œufs. Et ils n'hésitent pas à me passer commande.»

Gâteaux personnalisés

Avec Nusrat Bucktawatsing, vous avez la possibilité de personnaliser vos gâteaux, selon le thème de votre choix et opter par exemple pour des personnages de Disney et de dessins animés. Idem pour les gâteaux de mariage. Notre interlocutrice offre un vaste choix. Selon cette jeune maman, la confection d'un gâteau peut prendre jusqu'à trois heures. C'est avec beaucoup d'amour qu'elle fait ses gâteaux.

Elle est encouragée à mettre la main à la pâte par son époux, qui est sergent de police. Il lui prête main-forte. Leurs enfants donnent leur avis sur la qualité des gâteaux. Pour des gâteaux Freshly Baked, il faut compter Rs 400 à monter.