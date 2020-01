Cote d'Ivoire: Aby Raoul, maire de Marcory - « On ne doit pas commettre les mêmes erreurs qu'hier »

En plus d'offrir l'un de ses plus beaux cadeaux de fin d'année à sa population, le maire de Marcory, Aby Raoul a livré un important message aux hommes politiques. C'était les 11 et 12 janvier derniers à l'occasion de la 6ème édition de " Concert bonne année Marcory".

Le spectacle animé par deux (02) artistes vedettes à savoir : Ismaël Isaac et Kerozen Dj a eu lieu à l'avenue Amangou Victor. Devant ses administrés qui ont effectué nombreux le déplacement, le maire Aby Raoul a d'abord salué cette mobilisation exceptionnelle.

Ensuite, il a souhaité la bonne année à tous et enfin prié que la Côte d'Ivoire ne sombre pas à nouveau. « Je voudrais vous dire merci d'être venus si nombreux. Je voudrais aussi vous dire que 2020, la Côte d'Ivoire entre dans une période essentielle de son histoire. La Côte d'Ivoire est majeure.

On ne doit pas commettre les mêmes erreurs qu'hier », a-t-il conseillé. Aby Raoul, poursuivant, a demandé aux Ivoiriens en général et à la population de Marcory en particulier de prier Dieu pour qu'il épargne son pays du pire.

« Nous devons prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous devons prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous devons prier afin que notre si beau pays continue son développement rayonnant.

Nous devons faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, plus jamais il n'y ait de morts à cause des élections », a-t-il insisté. Son souhait, est que les leaders politiques suivent l'exemple du "Vivre ensemble" tel que pratiqué à Marcory.

« Nous sommes l'un des rares conseils municipaux qui a en son sein, le Pdci, dont je fais partie, les membres du Rhdp, du Fpi et des pro-Gbagbo. Le Conseil municipal de Marcory est la Côte d'Ivoire en miniature.

La Côte d'Ivoire représentée dans ses différentes composantes. C'est pour cela que je voudrais lancer ce cri du cœur.

La Côte d'Ivoire ressemble à Marcory. Si ici à Marcory, nous avons su nous dépasser, sans faire la guerre après les élections, si en me faisant confiance, les autres ont suivi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on peut organiser des élections libres et transparentes, ouvertes pour que le meilleur l'emporte. J'ai foi aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire », a ajouté Aby Raoul.

C'est donc après ce message d'espoir que le concert tout aussi attendu par la population de Marcory a démarré. Dj Kerozen est le premier à monter sur la scène. Pendant plus d'une heure, l'artiste a mis le "feu" à l'avenue Amangou Victor.

Avec ses titres comme " Tu seras élevé, ça dépend de toi, mon heure a sonné, le temps etc". Il a fait danser ses nombreux fans. Le mercure va monter d'un cran quand Ismaël Isaac est à son tour annoncé.

Les nombreux invités du maire Aby Raoul ne tiennent plus sur leurs chaises. Ils seront plus " enjaillés" quand l'enfant de Treichville a entonné ses morceaux très adulés par ses fans. " Lôlantchê, Koroya et surtout magnoumako" ont mis en " transe " le maire et toute sa population qui ont dansé jusqu'à la fin du concert.