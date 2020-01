Madagascar: AfrikFestiFood première édition - Deal Katib exporte l'art culinaire malgache en Suisse

Deal Katib, administrateur du blog de cuisine D/S Mandoky, présentera la gastronomie malgache au festival de cuisine intitulé « AfrikFestiFood » qui se tiendra du 28 février au 1er mars prochain. Cet évènement se déroulera à Genève (Suisse), à l'Hôtel Ramada Encore. Il permettra à chacun de renouer avec la cuisine malgache. Il fera également découvrir, à ceux qui n'ont pas encore goûté, les délices de la gastronomie du continent noir. Méconnu et ignoré, l'art culinaire malgache sera présenté dans le pays du gruyère.

Fondateur de D/S Mandoky, chef de cuisine ayant œuvré au sein d'établissements à Marseille, au Luxembourg et à Madagascar, Deal Katib est un passionné de cuisine depuis ses 12 ans. « J'étais toujours avec ma mère dans la cuisine », a-t-il raconté. Après quelques années, Katib a trouvé son style : le métissage culinaire. De Mayotte, en France, en passant par La Réunion, Katib rehausse la gastronomie malgache. Il a également une audience conséquente sur les réseaux sociaux.En Suisse, lors de cet évènement AfrikFestiFood, il présentera son stand de restauration spécialisé dans les fruits de mer, les poissons séchés, les bouillons de viande et les grillades tout le week-end, samedi de 11h à minuit et dimanche de 11h à 20h.

Festival de cuisine africaine. L'objectif de l'évènement est de libérer les sens du public et d'inciter les visiteurs à déguster de délicieux plats provenant de ce riche continent où traditions culinaires se trouvent. Valoriser la culture africaine et sa diversité culinaire par le biais des diverses cuisines d'Afrique et faire découvrir au grand public leurs richesses respectives. L'événement mettra en lumière les différents chefs cuisiniers africains de renommée, et servira de tremplin pour les jeunes talents gastronomes vivant en Afrique et dans le reste du monde. Afin de faire vivre cette cause, l'association a pour mission d'organiser de manière récurrente un rendez-vous incontournable et unique en Suisse, sous la forme d'un festival culinaire annuel.

Le festival mêlera présentation de mets gastronomiques d'Afrique, ateliers culinaires, conférences, projections de films, dégustations ainsi qu'un grand marché autour de l'Afrique, composé d'épiceries, de boutiques africaines éphémères, d'importateurs de recettes, de traiteurs, de restaurateurs et d'autres artisans. Spécialement conçu pour l'occasion, un maquis géant sera installé, comprenant une variété de stands, mêlant saveurs et plaisirs artisanaux. AfrikFestiFood promet d'offrir une évasion culinaire unique, véritable labyrinthe de dégustations à travers des territoires riches et diversifiés, car en effet, la cuisine africaine est diversifiée, tout comme la population vivant sur son continent.