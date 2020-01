Madagascar: Startimes - Une nouvelle offre commerciale sur le marché

Concurrence oblige, les opérateurs du secteur de la télévision payante rivalisent de créativité pour attirer le public. A l'instar de Startimes qui lance en ce début d'année une nouvelle offre commerciale destinée à faire profiter à ses abonnés une des chaînes de télévision numérique dans les meilleurs conditions possibles.

« StarTimes a toujours placé l'intérêt de ses abonnés avant tout le reste », explique dans un communiqué, le département communication de Startimes qui offre à ses abonnés « un petit cadeau de dernières minutes que le père Noël a laissé ». En effet, « pour tout réabonnement sur le bouquet à 20 000 ar Basic / Smart, ils profiteront du bouquet supérieur que nous commercialisons à 40 000 ar pendant 30 jours. Pour ceux qui sont déjà sur le bouquet supérieur à 40 000 ar, ils auront 30 jours d'abonnement en plus, ce qui fait deux mois d'abonnement au lieu d'un. Par ailleurs, nous allons très prochainement ajouter de nouvelles chaînes et programmes à nos bouquets, afin de continuer à offrir la plus grande diversité de contenus possibles ».

Aujourd'hui, StarTimes compte 30 millions d'utilisateurs dans 37 pays. Une croissance qui fait d'elle, l'opérateur de télévision le plus dynamique d'Afrique. On rappelle qu'en début août 2019, StarTimes a acquis les droits de retransmission des équipes nationales de l'UEFA pour la période 2019-2022. Cela inclut l'euro 2020 qui se jouera du 12 juin au 12 juillet prochain, ainsi que la Ligue des nations 2020-21. StarTimes a également acquis juste avant la fin de l'année, les droits de retransmission de la Coupe d'Angleterre de football « The Emirates FA Cup », et de la Super-Coupe d'Angleterre « The FA Community Shield » jusqu'en 2021. Le directeur des sports de StarTimes, Shi Maochu, a déclaré: « nous cherchons en permanence à offrir le meilleur contenu sportif à nos abonnés. L'acquisition des matchs des équipes nationales de l'UEFA nous permet de proposer le meilleur du football jusqu'à la prochaine coupe du monde. »