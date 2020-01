Madagascar: Omnisports - Nicolas Dupuis devient consultant au sein du MJS

Le technicien français vient d'être nommé comme consultant auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a ainsi pris ses marques, hier, à son nouveau bureau, au Palais des Sports de Mahamasina.

Il a marqué l'année 2019 avec l'exploit des Barea à la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. L'Etat a alors décidé de maintenir Nicolas Dupuis à son poste de sélectionneur des Barea pour quatre ans. Conscient du potentiel du technicien français et de son réseau aussi bien sur le plan national qu'international, l'Etat à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de le nommer comme consultant. « Prouvant votre attachement aux Barea et cédant aux sollicitations de monsieur le président de la République Andry Rajoelina, vous avez prolongé votre contrat en dépit des offres alléchantes, tous azimuts, dont vous avez fait l'objet après la fantastique épopée de la CAN.

Et actuellement pour renforcer davantage cette collaboration, vous avez accepté d'être le consultant du ministère de la Jeunesse et des Sports en matière de développement du football, de promotion du partenariat public-privé et d'incubation d'un vivier pour assurer la relève sportive. Aidant ainsi à la concrétisation du Velirano, le Sport, la Fierté nationale », a lancé le ministre Tinoka Roberto, lors de la cérémonie de réception du nouveau bureau de Nicolas Dupuis.

Infrastructures. Et de continuer « soyez-en rassuré, le ministère de la Jeunesse et des Sports fera toujours de son mieux pour apporter sa pleine contribution pour que les amoureux du ballon rond puissent, à chaque fois et toujours, lancer à l'unisson le cri de ralliement annonciateur de la victoire ». La collaboration entre le MJS et Nicolas Dupuis ne va pas se limiter uniquement au football. « Une académie d'élites en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sera mise en place en liaison avec la Fédération malgache de football. Nous allons détecter les jeunes talents de toutes les régions pour intégrer cette académie étatique », a fait savoir Nicolas Dupuis. Pour cette année 2020, le ministère de la Jeunesse et des Sports va se focaliser surtout sur la construction des infrastructures entrant dans le cadre du projet présidentiel dans toutes les régions. « Le sport est l'unique chose qui arrive à nous rassembler. Laissons de côté les querelles politiques, mais, réunissons ensemble nos forces pour l'intérêt du sport, des sportifs et surtout pour la nouvelle génération. Ne vous laissez pas influencer par les incitations », a conclu le numéro Un du sport malgache.