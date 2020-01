Algérie: Le Président Tebboune ouvre large les portes du dialogue pour le changement global

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a initié une série de rencontres consultatives avec nombre de personnalités nationales et politiques, en concrétisation du processus de changement global, auquel il s'était engagé à commencer par l'annonce d'un amendement constitutionnel.

A travers ses rencontres avec des personnalités qui ont des conceptions divergentes de la situation générale du pays et de la manière de remettre les choses sur rails, le président Tebboune est entrain de cristalliser un engagement qu'il a renouvelé à plusieurs occasions et réitéré dans son discours à la nation à l'issue de sa prestation de serment en appelant à "mettre la main dans la main pour l'édification d'une nouvelle République forte et respectée", soulignant que "l'Algérie a besoin de classer ses priorités pour éviter des lendemains incertains".

La deuxième rencontre à l'agenda du Président de la République a été avec l'ancien ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi avec lequel il a abordé des dossiers en relation, avec la période actuelle.

Durant cette audience, le chef de l'Etat a "expliqué les démarches politiques en cours et à venir pour instaurer la confiance devant renforcer la communication et le dialogue dans l'objectif de construire un front interne solide et cohérent permettant la mobilisation des énergies et des compétences nationales, et de rattraper le temps perdu en vue d'édifier un Etat d'institutions qui consacre la démocratie et évite au pays toute dérive autocratique, un Etat dans lequel les citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des libertés".

Le Président de la République "a écouté les observations et suggestions de M. Rahabi concernant les démarches lancées juste après le 12 décembre", avait indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Ce Comité qui compte des compétences nationales dans le domaine juridique, notamment en droit constitutionnel, remettra au président de la République les conclusions de ses travaux dans un délai de deux mois à compter de la date de son installation, intervenue aujourd'hui.

Le projet de révision de la Constitution fera l'objet de larges consultations auprès des acteurs de la vie politique et de la société civile avant d'être présenté au Parlement pour adoption et sera par la suite soumis à un référendum populaire.

Parmi les personnalités reçues par M. Tebboune, l'ancien chef du gouvernement, le moudjahid Mouloud Hamrouche qui a présenté au Président de la République "sa vision sur les différentes questions posées sur la scène nationale, et ce, à la lumière de sa longue expérience au service de l'Etat, ainsi que son suivi des évènements nationaux en tant qu'acteur politique éminent".

Le Président Tebboune, avait rendu visite, lundi, au moudjahid et ancien ministre, Ahmed Taleb Ibrahimi en son domicile pour s'enquérir de son état de santé.

Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi qui "s'est dit profondément ému par cette visite, a remercié le Président de la République pour cette aimable attention, lui souhaitant "plein succès pour ses efforts au service de la patrie au plan interne et pour que l'Algérie retrouve la place qui lui sied sur la scène régionale et internationale", avait indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi a également présenté sa vision de l'avenir "dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale pour l'édification d'un front interne solide et la protection de l'identité nationale et des valeurs et constantes de la Nation".

Lors de la visite, le Président Tebboune a informé Dr. Ibrahimi de certains aspects du changement global engagé, à commencer par la profonde révision de la Constitution, qui "doit faire l'objet de la plus large entente nationale possible".

Le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali a été le premier responsable d'une formation politique à être reçu par le Président de la République.

Lors de cette rencontre ce mardi à Alger, le président du parti Jil Jadid a exposé les points de vue et visions de son parti et "présenté des propositions pour renforcer la concertation et le dialogue initiés par le Président de la République, en application de ses engagements électoraux, réaffirmés juste après sa prestation de serment en sa qualité de président de la République".

L'objectif de ces rencontres "est l'édification d'une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple et l'entame d'une réforme globale de l'Etat, à même de consacrer la démocratie dans le cadre d'un Etat de droit préservant les droits et les libertés des citoyens, un objectif que M. Tebboune s'est engagé à réaliser lors de sa campagne électorale et réaffirmé dans son discours prononcé à la cérémonie de prestation de serment en sa qualité de Président de la République".