Congo-Kinshasa: Mike Kalambay - «Je n'ai pas renoncé à mes deux armes qui sont la prière et le silence »

Deux ans après le divorce, l'artiste musicien Mike Kalambay est accusé de plusieurs abus dont les violences conjugales, par son ex-femme Pénielle Nsamba. Cette dernière s'est principalement exprimée à travers les réseaux sociaux.

A travers une vidéo diffusée le dimanche 12 janvier, en vue de remettre les pendules à l'heure, Mike Kalambay précise d'abord qu'il n'entend nullement riposter. Il qualifie par ailleurs les propos de son ex "d'accusations gratuites". En même temps, le chanteur dit rester confiant en ces deux armes qui sont : "la prière et le silence".

«Je suis un enfant, en même temps, un produit de l'Eglise du Congo. Aujourd'hui, serviteur de Dieu. Je demanderai à toutes mes mamans qui m'ont vu naître et grandir de faire les porte-paroles auprès de 4 milliards de femmes à travers le monde, leur disant que je n'ai jamais été quelqu'un de violent et ce n'est pas aujourd'hui que je vais l'être », a-t-il déclaré. En outre, le chanteur dit avoir eu à plusieurs fois un cœur chargé de mauvais souvenirs durant toutes ces dernières années, situation à laquelle il estime "n'avoir jamais trouvé une personne pour en parler".

« En plus, j'ai une éducation que je ne sais pas l'étaler sur la place publique. Quelqu'un qu'on a chéri hier, à qui on a dit je t'aime... il est en train de perdre les nerfs aujourd'hui. Encore une fois, trouver par ces propos des sincères excuses pour ce désagrément », a renchéri Mike Kalambay, avant d'ajouter "qu'il n'a pas renoncé à ses deux armes qui sont la prière et le silence". Un silence qui lui est "imposé par le Seigneur", a-t-il dit tout en regrettant que tous ses problèmes de couple soient étalés sur la place publique.

Par la même occasion, il a présenté ses excuses à toutes les personnes qui ont été blessées par cette affaire. « J'ai le cœur très meurtri et abattu beaucoup plus pour mes enfants qui sont innocents et malheureusement victimes dans cette affaire», a conclu Mike Kalambay.