Congo-Kinshasa: Pour de bons résultats au cours de l'année 2020 - Béatrice Lomeya donne des directives aux partenaires nationaux et internationaux

La Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya Atilite a tenu, ce mardi 14 janvier, une réunion avec les partenaires nationaux et internationaux dans son cabinet de travail, pour tabler sur de nouvelles directives pour cette nouvelle année. Conformément à la vision du Chef de l'Etat, elle a déclaré que 2020 est une année de concrétisation des grandes actions.

Dans le souci de voir réellement ce que tel ou tel partenaire est capable de faire et d'apporter autour de son Ministère à travers son plan d'action, Béatrice Lomeya a, au cours de cette réunion, souhaité ses meilleurs vœux à l'Assemblée, d'une part, et analysé avec tout le monde, les voies et moyens pouvant concourir à de grandes réalisations tout au long de cette année, d'autre part.

« La volonté du Gouvernement congolais est de coordonner tout ce que vous nous emmener comme appuie. Nous voudrons qu'à la fin de cet exercice, qu'on sache exactement que nous avons eu des partenaires qui sont intervenus dans tel secteur, dans tel endroit et c'est ainsi que nous pouvons quantifier ce que vous faites. Cela nous permet de savoir si nous avançons ou pas », a laissé comprendre Lomeya Atilite.

Pour elle, la priorité du Gouvernement telle que définit dans sa mission, doit se concrétiser. Raison pour laquelle, elle a écouté attentivement les avis de tous les acteurs impliqués en matière du genre.

A leur tour, tous les partenaires présents lui ont confirmé leur disponibilité afin de rectifier les tirs pour des résultats concrets. « Je pense que c'est une question importante, car il y a plusieurs priorités ainsi que plusieurs questions qui méritent notre attention.

D'où, la coordination entre nous, bailleurs des fonds et la Ministre d'Etat, est très cruciale », a dit un des participants. « C'est une innovation parce que la Ministre d'Etat en charge du Genre a réuni autour d'une table tous ses partenaires. Ce qui nous a le plus plu est cette volonté qu'elle possède de vouloir fédérer toutes les forces des partenaires pour que le plan d'action ou même la feuille de route du Ministère du Genre, Famille et Enfant, puisse être traduite en acte », a rajouté un autre.

Béatrice Lomeya a, en outre, annoncé les grandes activités au mois de Mars prochain dédié à la femme.