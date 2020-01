Congo-Kinshasa: Après la crise diplomatique - Le Consulat Général de Belgique rouvre ses portes à Lubumbashi

Après la pluie vient le beau temps, dit-on. En effet, le Consulat Général de Belgique a rouvert ses portes dans la ville de Lubumbashi le lundi 13 janvier 2020, après un gel diplomatique dû aux relations bilatérales assez tendues entre la Belgique et la RDC, avant l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence de la République Démocratique du Congo.

Un communiqué de presse de l'Ambassade du Royaume de Belgique a annoncé l'ouverture du consulat Général de Lubumbashi, qui intervient après le réchauffement du climat des échanges entre la RDC et la Belgique depuis l'avènement du Président de la République, Félix Tshisekedi, au pouvoir.

Concernant la reprise des activités de ce consulat, les guichets seront dorénavant ouverts au public de lundi à vendredi, entre 13h et 16h, comptant également les rendez-vous qui peuvent être pris en dehors de ces heures. Le consulat procédera également à la délivrance des visas Schengen et de long séjour, au même titre que l'actuel Centre Européen des visas, ex-Maison Schengen, à Kinshasa.

Le consulat belge compte également sous son aile les résidents des villes du Haut-Katanga, Tanganyika, de Lualaba et du Haut-Lomami, originaires du Royaume de Belgique. Une assistance consulaire et sécuritaire sera notamment apportée à ces derniers. En outre, le consulat est également habilité à des services tels que la délivrance des cartes d'identité, des passeports et autres.

De manière large, les contextes de réouverture de ce consulat sont plutôt diverses. Particulièrement, la signature de l'accord à l'origine des reprises des activités à l'ex Maison Schengen et le rétablissement de sept vols par semaine de la compagnie aérienne Brussels Airlines. L'on compte également, comme facteur du redoux des relations entre la RDC et le Royaume de Belgique, les trois mémorandums signés par Thérèse Marie Tumba, Ministre des Affaires Etrangères, avec l'ancien ministre belge de tutelle, Didier Reynders et Alexander de Croo, ministre des Finances et de la Coopération au développement.

En effet, si l'Etat Belge avait longtemps fermé ses consulats, c'est consécutivement à l'ingérence de cet Etat dans la dernière crise politique qu'a connue la RDC lors des élections qui se sont tenus en décembre 2018. En novembre dernier, Johan Indeku, nouvel ambassadeur de la Belgique en RDC, a présenté ses lettres de créance au Président Félix Tshisekedi, plus de deux mois après son arrivée dans la ville de Kinshasa.