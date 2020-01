Sénégal: Perspectives Economiques - Le FMI prévoit 7 % de croissance en 2020 et 2021

Dans une note publiée hier, le Fonds monétaire international annonce l'approbation par son Conseil d'administration du nouvel Instrument triennal de coordination des politiques économique (Icpe) pour le Sénégal. S'agissant des projections économiques du pays, le Fmi table sur des perspectives favorables avec un taux de croissance de 7 % attendu à l'horizon 2020-2021

Le Conseil d'administration du Fmi a approuvé, le 10 janvier 2020, le nouvel Instrument triennal de coordination des politiques économiques (Icpe) pour le Sénégal.

Le Directeur général adjoint et Président par intérim du Fmi, Tao Zhang, a saisi cette occasion pour saluer « les performances économiques » du Sénégal au cours de la première phase du Plan Sénégal émergent.

« La croissance, robuste, a été portée par des conditions extérieures favorables et d'importants investissements publics, dans le contexte d'une amélioration de l'environnement des affaires », s'est-il félicité. M. Zhang a fait savoir que même si la dette publique a augmenté et que le déficit du compte courant s'est creusé, les perspectives restent favorables.

Ce, à condition que les autorités, a-t-il renchéri, poursuivent leur stratégie de réforme globale et les mesures visant à consolider la stabilité macroéconomique. Quant aux perspectives économiques, elles restent, selon lui, favorables.

L'institution financière note qu'après avoir quelque peu ralenti en 2019, la croissance du Sénégal devrait se situer à 7 % en 2020-2021, soutenue par la deuxième phase du Pse, une activité robuste dans l'agriculture et les services et une augmentation des investissements liés aux hydrocarbures. Cela devrait également entraîner un élargissement temporaire du déficit du compte courant à environ 11 % du Pib.

Tao Zhang a rappelé que le programme économique des autorités soutenu par l'Icpe vise à atteindre une croissance élevée, durable et inclusive, à consolider la stabilité macroéconomique grâce à une politique budgétaire prudente et une gestion saine de la dette ainsi que la gestion du secteur pétrolier et gazier de manière transparente.

Il a assuré que l'Icpe fournira un cadre approprié pour un dialogue étroit sur les politiques publiques et signalera les priorités en termes de politiques publiques et les engagements de réformes aux partenaires de développement.

« L'accent mis sur les réformes visant la promotion d'une croissance tirée par le secteur privé et inclusive est le bienvenu. Pour atteindre les objectifs du programme, les politiques de soutien au développement du secteur privé devront être bien ciblées et efficaces », a préconisé le Dg adjoint du Fmi.

Nonobstant, il a estimé que des progrès supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer et maîtriser les risques budgétaires ; ce qui passe par l'apurement des obligations non encore payées de 2017 et 2018, l'amélioration de la comptabilisation et le suivi des arriérés et une meilleure gestion des subventions.

D'après ce dernier, la mobilisation accrue des recettes intérieures et l'efficacité des dépenses seront essentielles pour créer un plus grand espace budgétaire.

À ce titre, il a indiqué que la stratégie de recettes à moyen terme vise, de manière appropriée, une augmentation du ratio impôts/Pib à 20 % d'ici à 2023.

« La production future de pétrole et de gaz devrait avoir des avantages économiques substantiels. L'engagement ferme du Gouvernement à mettre en place un cadre transparent pour gérer les revenus du pétrole et du gaz est le bienvenu », a dit M. Zhang.