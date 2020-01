Afrique de l'Ouest: G5 - Un nouveau cadre d'intervention dans le Grand Sahara

Emmanuel Macron, président de la République Française et les Présidents de Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad ont défini, lundi 13 janvier à Pau, un nouveau cadre d'intervention contre l'organisation Etat islamique dans le Grand Sahara.

Les six présidents sont convenus d'une démarche commune qui définit un nouveau cadre d'intervention de leurs armées.

Ce nouveau cadre sera structuré autour de 4 piliers : un premier pilier stratégique et militaire, un deuxième qui concerne la formation des armées sahéliennes, un troisième qui traite du retour de l'État et des administrations et un dernier consacré au développement.

Comme annoncé, le premier pilier acte un recentrage des opérations militaires sur la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, là où se concentrent les attaques. Notamment celles de la katiba jugée comme étant la plus dangereuse : l'État islamique au grand Sahara.

Symbolisant ce changement, il a ainsi été décidé que «ce nouveau cadre prendra la forme et le nom d'une Coalition pour le Sahel» rassemblant les pays du G5 Sahel, la France à travers l'opération «Barkhane» et ses autres formes d'engagement, les partenaires déjà engagés, ainsi que tous les pays et organisations qui voudront y contribuer».

C'est un commandement conjoint Barkane/G5 Sahel qui dirigera les opérations. Dans ce cadre, les forces spéciales européennes, désormais baptisées «Task force Takouba» seront intégrées à Barkhane.

La force française, elle, sera renforcée sur place: 220 soldats supplémentaires viendront s'ajouter aux 4 500 déjà présents dans la région.