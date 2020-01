Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo bat Rangers à Kinshasa, Bazano domine Simba à Kolwezi

Le club entrainé par Papy Kimoto entame la manche retour du championnat national par une victoire importante sur Rangers, seul club tombeur de Mazembe.

Le FC Saint-Eloi Lupopo a débuté idéalement la phase retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le club bleu et or de Lubumbashi a battu, le mardi 14 janvier, au stade des Martyrs de Kinshasa l'AC Rangers. C'est une équipe des Viets lushois new-look qui a entamé cette deuxième partie de la saison, avec de nouveaux joueurs comme le gardien de but Kalambayi Katembwe (transfuge de Sanga Balende), Mamba Mukombozi (transfuge de Nyuki), Badibake (transfuge de Sanga Balende), etc. L'attaquant Mpiana Monzinzi a réglé, lui seul, le sort du match. Il a ouvert la marque pour les Cheminots de Lubumbashi à la 35e minute, avant l'égalisation des Académiciens à la 46e minute par Wanica. Ancien joueur de Rangers, Mpiana Monzinzi a inscrit le deuxième but de la victoire de Lupopo à la 77e minute.

Rappelons que lors de la première confrontation entre les deux clubs à Lubumbashi, le score était d'un but partout. Ce succès permet au club entrainé par Papy Kimoto de totaliser vingt-deux points et occuper la 6e place, avec un bilan de cinq victoires, sept matchs nuls et quatre défaites en seize sorties. Victorieux de l'ogre Mazembe à Kinshasa, l'AC Rangers descend de son nuage avec ce revers, n'ayant pas ajouté de point à ses vingt et une unités obtenus à la fin de la manche aller.

Il sied de signaler que le dimanche 12 janvier au stade Manika de Kolwezi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi a arraché une précieuse victoire face au club local de Simba par un but à zéro. Les joueurs du coach Daouda Lupembe ont ouvert la marque à la 13e minute de jeu par Butoto Kamana et ont ensuite résisté à tous les assauts des joueurs du FC Simba. Bazani compte désormais trente et un points glanés, à égalité avec le Daring Club Motema Pembe (DCMP).

Notons que le championnat est momentanément suspendu par la Linafoot, car les Léopards locaux de la RDC vont prendre part à la première édition du tournoi international de football organisé par la Fédération congolaise de football association à Kinshasa. Et certains clubs comme le Daring Club Motema Pembe a laissé partir plus de cinq joueurs en sélection.