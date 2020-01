Afrique: Nations unies - Macky Sall plaide pour la légitimation des sièges en faveur de l'Afrique

Le président du Sénégal Macky Sall a présidé à Dakar l'ouverture de la deuxième journée de la 8e réunion ministérielle du comité des dix chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.

Cette rencontre se tient en prélude de la 33e session ordinaire des conférences des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra en février prochain. Macky Sall a d'abord fait le point sur les négociations actuelles, sur la réforme du Conseil de sécurité à New York. Concernant l'Afrique, le chef de l'État sénégalais est convaincu que le continent demeure une constante. A savoir " la position africaine commune formulée dans le consensus des Iles Vanilles. Consensus par lequel l'Afrique réclame deux sièges de membres permanents avec droits de veto et deux siègent additionnels non permanents pour toute nouvelle configuration du Conseil de sécurité". Il plaide pour la légitimation de cette revendication.

"Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus grand nombre d'adhérents aux Nations unies avec cinquante-quatre Etats membres, plus les questions africaines qui occupent l'essentiel de l'agenda du Conseil de sécurité", Macky Sall pense donc qu"'On ne peut pas régler des problèmes africains sans les Africains". Pour le président sénégalais, une représentation plus équitable au Conseil de sécurité des Nations unies donnera à l'Afrique et à l'Union africaine un surcroît d'autorité et de légitimité en tant que garant du système de sécurité collective. Pour lui, " il est donc légitime et juste de rendre le Conseil de sécurité des Nations unies plus inclusif dans sa composition et plus démocratique dans son fonctionnement pour une meilleure gouvernance mondiale", sans fragiliser l'unité et la cohésion du groupe africain.