Tunisie: L'Unesco rend hommage à la mémoire de Sultan Qabous d'Oman

Paris — L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a rendu hommage à la sagesse et la vision de la paix de Sultan Qabous ben Saïd, décédé vendredi après 50 ans de règne.

"On se souviendra de lui pour sa sagesse et sa vision de la paix et du développement de son pays, ainsi que pour les efforts qu'il a déployés afin de construire une planète plus durable", a déclaré la Directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, citée dans un communiqué de son organisation.

"Son engagement en faveur de la biodiversité et de la conservation de la nature, illustré par le Prix Unesco Sultan Qabous pour la préservation de l'environnement créé il y a une trentaine d'années, reste un héritage pour les générations d'aujourd'hui et de demain", a souligné Mme Azoulay, qui s'est dite "profondément attristée" d'apprendre le décès du souverain d'Oman rapporte MAP.Oman a rejoint l'Unesco en 1972 et tout au long d'un règne d'un demi-siècle, Sultan Qabous a contribué à diffuser des messages de paix et de dialogue afin de mettre son pays sur la voie du développement, rappelle l'organisation onusienne.

Pour soutenir les efforts internationaux dans le domaine de la préservation de l'environnement, ajoute-t-on, l'Unesco et Sultan Qabous ont créé en 1989 le Prix UNESCO Sultan Qabous qui constitue une reconnaissance du temps et de l'énergie consacrés à la construction d'un monde plus durable. Le prix est décerné tous les deux ans depuis 1991.Le sultan d'Oman Qabous ben Saïd est décédé vendredi dernier à l'âge de 80 ans.Né le 18 novembre 1940 à Salalah, dans la province du Dhofar (sud), il accède le 23 juillet 1970 au trône et entreprend de moderniser ce qui est alors le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, mais qui commence à exporter du pétrole.Haitham ben Tarek, ministre du Patrimoine et de la Culture et cousin du défunt sultan Qabous, a prêté serment comme nouveau sultan d'Oman.