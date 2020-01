Soudan: Hamdouk rassure et renouvelle sa confiance dans les forces armées et régulières

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a renouvelé sa confiance dans les forces armées et les autres forces régulières et leur capacité à contrôler la situation dans le contexte de la rébellion des forces de dispositif des opérations du Service de renseignements généraux dans certaines zones de la capitale Khartoum et de leur refus de leurs droits financiers en échange de leur démobilisation, décidés par les autorités responsables.

Le premier ministre a déclaré dans un tweet mardi soir, que les citoyens soudanais devraient être rassurés sur le fait que les événements qui se sont déroulés mardi sont sous contrôle et que "cela ne va arrêter pas notre démarche et ne provoquera pas un recul par rapport aux objectifs de la révolution".

Hamdouk a souligné que la position actuelle prouve la nécessité de confirmer le partenariat actuel et de le faire avancer pour atteindre les objectifs les plus élevés, ajoutant: "Nous renouvelons notre confiance dans les forces armées et régulières et leur capacité à contrôler la situation".

Le Conseil des ministres avait publié un communiqué lu par M.Faisal Mohamed Salih, ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement dans le contexte de la rébellion des forces de disoisitif des opérations au Service des renseignements généraux (SRG) dans certaines zones de la capitale Khartoum. Dans la déclaration, Faisal a transmis des directives du Conseil des ministres aux citoyens de s'éloigner de ces endroits spécifiques et de laisser l'affaire aux forces régulières pour sécuriser la situation.